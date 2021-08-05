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05.08.2021 06:45
Рубрика: Общество

В якутском селе выявили вспышку COVID-19

Текст: Ольга Коваль

Вспышку COVID-19 выявили в Аллаиховском районе Якутии. Инфекцию диагностировали у 12 жителей села Русское Устье, более 40 человек находятся на самоизоляции.

Фото: gpointstudio / iStock
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"На данный момент ситуация стабильная. Из 12-ти выявленных больных один находится в центральной районной больнице, 11 лечатся амбулаторно ", - рассказал ТАСС глава муниципалитета Яков Елисеев.

По его словам, на прошлой неделе в село прибыли врачи районной больницы. Они осмотрели больных, выдали им необходимые предписания. Самочувствие всех пациентов удовлетворительное, новых случаев заражения не зафиксировано.

В Русском Устье живут чуть больше ста человек. Предполагается, что инфекцию завез кто-то из жителей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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