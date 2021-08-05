В якутском селе выявили вспышку COVID-19

Вспышку COVID-19 выявили в Аллаиховском районе Якутии. Инфекцию диагностировали у 12 жителей села Русское Устье, более 40 человек находятся на самоизоляции.

"На данный момент ситуация стабильная. Из 12-ти выявленных больных один находится в центральной районной больнице, 11 лечатся амбулаторно ", - рассказал ТАСС глава муниципалитета Яков Елисеев.

По его словам, на прошлой неделе в село прибыли врачи районной больницы. Они осмотрели больных, выдали им необходимые предписания. Самочувствие всех пациентов удовлетворительное, новых случаев заражения не зафиксировано.

В Русском Устье живут чуть больше ста человек. Предполагается, что инфекцию завез кто-то из жителей.