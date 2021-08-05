В Приамурье сошли с рельсов три цистерны с дизельным топливом

В Приамурье следователи организовали проверку после ЧП на станции Михайло-Чесноковская, где сошли с рельсов три цистерны с дизельным топливом.

Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК, инцидент произошел в четверг днем во время выполнения маневровых работ. При опрокидывании цистерн люди не пострадали. Железнодорожное полотно не повреждено. Утечки топлива не было.

На месте происшествия работает следственная группа. Она выясняет обстоятельства случившегося. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.