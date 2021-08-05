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05.08.2021 11:51
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Нужно превентивно эвакуировать людей при угрозе паводка

Текст: Татьяна Дмитракова
В Приамурье осложнилась гидрологическая обстановка. Как сообщили в ГУ МЧС по Амурской области, за минувшие сутки в 21 населенном пункте 11 муниципальных образований подтоплено 63 жилых дома и 388 приусадебных участков, а также 22 участка автомобильных дорог. Без наземного сообщения остаются 11 поселков и сел.
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

- Сложная гидрологическая обстановка связана с прохождением череды циклонов и подъемом уровня воды в реках. Наиболее тревожная ситуация обстановка в Архаринском и Бурейском районах, - отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области
В подтопленное Приамурье прибыли спасатели из Сибири

В Белогорске объявлен режим ЧС

- Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение за последние десять лет обещает быть серьезным, - заявил глава Белогорска Станислав Мелюков. - За сутки уровень вырос почти на метр - до 410 сантиметров. Прогноз - повышение до пяти метров.

Вода зашла во дворы и на приусадебные участки жителей сел Междугранка, Новое, поселка Остров Старица. Размыт отрезок региональной автомобильной дороги Круглое - Новое, глубина промоины составила 50 сантиметров, и движение здесь приостановлено. Эвакуирован лагерь "Мелиоратор".

- Детей в нем нет. Они должны были заехать на очередную смену 8 августа. Эвакуируются работники лагеря, вывозится имущество, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Белогорска Иван Пивкин. - Кроме того, отправляем крупный рогатый скот, свиней, кур, коз на стадион "Локомотив" - эвакуационный пункт для животных в этом месте организовывается уже традиционно.

В Приамурье два детских лагеря эвакуируют из-за паводка

В связи с резким подъемом реки Томь перекрыт мост, ведущий на дачи "Междуречье", а сам дачный массив отключен от электроснабжения.

Как сообщили в Белогорском РЭС, электросетевое хозяйство города находится на особом контроле в период ЧС, из-за угрозы затопления ТП-131 ведется перевод питания на другой источник.

- Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем, но крайне критическая, - указал Станислав Мелюков.

На территории Амурской области продолжается возведение защитных сооружений. Так, строительство и укрепление дамб идет в Благовещенском районе - в селах Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково, Заречное. К работам подключились пожарные, курсанты ДВОКУ, военнослужащие 35-й армии и волонтеры. Две группы сотрудников противопожарной службы возводят гидрозащитное сооружение в Новопетровке Константиновского района.

В Приамурье начали проверку после размыва участка федеральной трассы

В аварийно-восстановительных работах на территории области задействована группировка общей численностью 527 человек. На помощь амурчанам прилетели спасатели из Сибири.

- По решению руководства МЧС России к нам из Новосибирска на самолете Ил-76 МЧС России прибыли 80 спасателей Сибирского спасательного центра. Они распределены по районам области и сразу после выгрузки выехали к пунктам временной дислокации - в Белогорск, село Владимировка Благовещенского района, село Константиновка Константиновского района и село Норск Селемджинского района, - рассказал Игорь Смирнов, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области. - Сейчас усилия всех сил и средств Амурской территориальной подсистемы РСЧС сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, эвакуации жителей из тех населенных пунктов, которые при прохождении гребня паводка попадают в зону подтопления. Главная задача - не допустить гибели людей и добиться, чтобы прохождение паводка по территории области повлекло наименьшие потери.

Жителей Белогорска предупредили о возможной эвакуации из-за паводка

В Амурской области уже действуют два пункта временного размещения и один - длительного. В поселке Новобурейский Бурейского района размещено восемь человек, из них двое детей. Еще 20 человек, в том числе восемь детей, находятся в ПВР поселка Архара Архаринского района. Эвакуированные - жители сел Северное, Новопокровка, Украинка, Скобельцино, Журавлевка, Касаткино. Пункты временного размещения укомплектованы всем необходимым. Предусмотрено трехразовое питание для взрослых и пятиразовое - для детей.

В Благовещенске для пострадавших от наводнения жителей одноименного района открыт пункт длительного пребывания, там размещены 34 человека, в том числе 12 детей.

ПВР по решению главы города разворачивается и в Белогорске.

- Здесь, на базе школы № 5, созданы все условия для нахождения людей, включая семьи с детьми, - рассказывает замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. - Пункт полностью оснащен средствами первой необходимости, организован с соблюдением санитарных норм.

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В целом на случай ухудшения обстановки подготовлены к развертыванию десять ПВР: в Архаринском районе - 3, Белогорском муниципальном округе - 1, Белогорске - 3, Зейском районе - 1, Завитинском районе - 1, Ромненском муниципальном округе - 1.

- Если есть риск затопления населенных пунктов, должны быть определены места эвакуации граждан и отгона скота. Все амурчане должны знать заранее, куда нужно идти в случае возникновения ЧС. Помимо информирования через СМИ, социальные сети и мессенджеры ежедневно с жителями необходимо проводить сходы и доводить всю оперативную информацию. Особое внимание нужно уделить превентивной эвакуации людей и обеспечить им комфортные условия в ПВР, - сказал губернатор области Василий Орлов.

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