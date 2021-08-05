Инвестор из Казахстана расширит производство бесшовных труб в Оренбурге

Новости

В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов 17:26
Рафик Загрутдинов: Реновация пришла в Северное Измайлово 17:23
В МИД РФ указали на ошибочную оценку Байденом экономики России 17:19
Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль 17:06
Самого дорогого барашка в Ирландии продали на аукционе за 44 тысячи евро 17:06
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири 17:00
Шойгу: Военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии будут защищать рубежи ОДКБ 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 18:30
Рубрика: Власть

Инвестор из Казахстана расширит производство бесшовных труб в Оренбурге

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Один из крупнейших производителей бесшовных стальных труб - компания KSP Steel из Казахстана - расширит производство в Оренбурге. Инвестор планирует вложить 500 миллионов рублей в обустройство цеха площадью 8,5 тысяч квадратных метров по выпуску теплоизолированных труб. В результате в городе появится 140 новых рабочих мест.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Эти планы по запуску второй очереди инвестиционного проекта обсуждались на встрече губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с гендиректором компании "Торговый дом KSP Steel" Вячеславом Мальцевым.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Оренбуржье вышло на 3 место в РФ по темпам борьбы с безработицей

Торговый дом, который в следующем году отметит свой юбилей, первым в России начал заниматься нанесением теплоизоляции, внутренней и наружной коррозионной защиты труб. В Оренбурге компанию представляет предприятие "Полимерстрой".

Сейчас ведется оценка экономической модели, к строительству нового здания планируется приступить в следующем году.

- Важно, что предприятие будет выпускать востребованную на рынке продукцию и обеспечит жителей работой с достойным уровнем оплаты их труда. Именно этим критериям мы уделяем особое внимание при проработке любого инвестиционного проекта, - подчеркнул Денис Паслер. - Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в открытии нового производства - при условии соблюдения всех действующих экологических норм.

По итогам встречи стороны договорились более детально проработать условия по запуску проекта. Правительство области окажет поддержку инвестору в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, чтобы решить вопросы подвода коммуникаций к новому цеху.

Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы"
Компании города Ясный запустят совместные проекты с партнерами из Беларуси

- Экономический блок правительства проводит комплексную работу с инвесторами, - констатировал вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - Нашему региону есть, что предложить: это и достаточное количество инвестиционных площадок, которые обеспечены инфраструктурой, и квалифицированные кадры, и ТОСЭР - плюс в ближайшее время начнется строительство двух площадок Особой экономической зоны. Мы внедряем систему поддержки действующих промышленных предприятий, чтобы они могли запускать новые инвестиционные программы.

Справка "РГ"

Общий объем выручки компании KSP Steel - более 7,3 миллиарда рублей в год. На сегодня в ней трудится более 7500 человек. В Оренбурге коллектив предприятия - 218 человек. Продукция компании широко используется при строительстве трубопроводов на объектах нефтегазодобывающей и геологоразведочных компаний, а также машиностроительными и промышленными предприятиям стран СНГ и дальнего зарубежья.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации