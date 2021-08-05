Инвестор из Казахстана расширит производство бесшовных труб в Оренбурге

Один из крупнейших производителей бесшовных стальных труб - компания KSP Steel из Казахстана - расширит производство в Оренбурге. Инвестор планирует вложить 500 миллионов рублей в обустройство цеха площадью 8,5 тысяч квадратных метров по выпуску теплоизолированных труб. В результате в городе появится 140 новых рабочих мест.

Эти планы по запуску второй очереди инвестиционного проекта обсуждались на встрече губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с гендиректором компании "Торговый дом KSP Steel" Вячеславом Мальцевым.

Торговый дом, который в следующем году отметит свой юбилей, первым в России начал заниматься нанесением теплоизоляции, внутренней и наружной коррозионной защиты труб. В Оренбурге компанию представляет предприятие "Полимерстрой".

Сейчас ведется оценка экономической модели, к строительству нового здания планируется приступить в следующем году.

- Важно, что предприятие будет выпускать востребованную на рынке продукцию и обеспечит жителей работой с достойным уровнем оплаты их труда. Именно этим критериям мы уделяем особое внимание при проработке любого инвестиционного проекта, - подчеркнул Денис Паслер. - Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в открытии нового производства - при условии соблюдения всех действующих экологических норм.

По итогам встречи стороны договорились более детально проработать условия по запуску проекта. Правительство области окажет поддержку инвестору в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, чтобы решить вопросы подвода коммуникаций к новому цеху.

- Экономический блок правительства проводит комплексную работу с инвесторами, - констатировал вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - Нашему региону есть, что предложить: это и достаточное количество инвестиционных площадок, которые обеспечены инфраструктурой, и квалифицированные кадры, и ТОСЭР - плюс в ближайшее время начнется строительство двух площадок Особой экономической зоны. Мы внедряем систему поддержки действующих промышленных предприятий, чтобы они могли запускать новые инвестиционные программы.

Справка "РГ"

Общий объем выручки компании KSP Steel - более 7,3 миллиарда рублей в год. На сегодня в ней трудится более 7500 человек. В Оренбурге коллектив предприятия - 218 человек. Продукция компании широко используется при строительстве трубопроводов на объектах нефтегазодобывающей и геологоразведочных компаний, а также машиностроительными и промышленными предприятиям стран СНГ и дальнего зарубежья.