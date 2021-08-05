Николаев: В Чувашии появятся сразу три частных технопарка

Чувашия подала в минэкономразвития РФ заявки на софинансирование строительства сразу трех частных технопарков в 2022 году.

По словам главы республики Олега Николаева, общий объем инвестиций в проекты оценивается в более чем 2,2 миллиарда рублей, при этом среднегодовой доход в бюджет от них составит около 340 миллионов рублей. Кроме того, будет создано более 1,1 тысячи новых рабочих мест. Суммарный объем федеральных и республиканских средств должен составить порядка 80 процентов.

Создание технопарков планируется на базе неиспользуемых частных площадок.

- Эффектом от реализации инвестпроектов станет усиление специализации нашей республики в сфере обрабатывающей промышленности, машиностроения и обработки металлов. Все потенциальные площадки уже имеют действующих резидентов и соглашения с заинтересованными компаниями, - отметил Николаев.

Глава региона пояснил, что сами технопарки планируется формировать по кластерному типу. Так, чебоксарский промышленный технопарк "Абат" объединит малые и средние предприятия, специализирующиеся на производстве профессионального пищевого и кухонного оборудования. "Машзавод" - машиностроение, обработка металлов, прочее производство, в частности, бумаги, кожи и других изделий. Новочебоксаркий технопарк "Волгахим" - производство малотоннажной химии, в том числе с использованием механизмов кооперации и инноваций.

В настоящее время на территории республики действуют три индустриальных парка - в Канаше и Чебоксарах, которые заполнены на 100 процентов и 80 процентов соответственно. Интерес к свободной территории уже проявила чешская компания по производству санитарной керамики, инвесторы предлагают построить в Чувашии завод по выпуску мебели для ванной комнаты.

Напомним, индивидуальной программой социально-экономического Чувашии на 2020 - 2024 годы предусмотрено строительство государственных агропромышленных парков в Батыревском и Цивильском районах, индустриального (промышленного) парка в Новочебоксарске. На создание этих трех парков с 2022 года из федерального бюджета выделяется 1,2 миллиарда рублей.

Это позволит создать такие условия, при которых инвестор мог бы зайти на готовую площадку со всей необходимой инфраструктурой, подчеркнул Николаев. Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашии и Службой единого заказчика в ближайшее время будет объявлен аукцион на проектирование этих парков.