Пожар в мордовском заповеднике охватил 450 гектаров

Третий день ведется борьба с огнем на территории Мордовского государственного заповедника им. Смидовича в Темниковском районе республики. На сегодня площадь, пройденная огнем, составила 450 гектаров. На борьбу со стихией брошена авиация.

Как сообщило Главное управление МЧС по РМ, первый сигнал о задымлении на территории заповедника поступил третьего августа. В условиях жаркой и сухой погоды пламя стремительно распространялось. Сейчас борьбу с огнем в зоне бедствия ведут 417 человек и 114 единиц техники.

- Для тушения привлечена авиация МЧС России, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В 6 часов 42 минуты в аэропорт Саранска прибыл борт Жуковского авиационно-спасательного центра. В 9 часов 50 минут он вылетел к месту пожара.

Вертолет произвел уже семь сбросов воды. В зоне пожара развернут оперативный штаб. Погибших и пострадавших нет. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует.

По информации прокуратуры Мордовии, в зону ЧП выехал первый зампрокурора республики Александр Иванов. Надзорным ведомством сделан вывод о том, что своевременные меры по предотвращению распространения и тушения огня приняты не были. Директору заповедника и начальнику МЧС по РМ внесены представления об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности.

Напомним, что лесные угодья Мордовского заповедника сильно пострадали во время пожаров "огненного лета - 2010". Именно на этих территориях сейчас и ведется борьба с огнем. По предварительной версии, источником возгорания валежник, вспыхнувший после удара молнии.