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05.08.2021 19:01
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение матери, бросившей детей в захламленной квартире

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Предъявлено обвинение 26-летней матери двух малолетних детей, обнаруженных без присмотра в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает СУ СКР по Ульяновской области

Фото: iStock
В Омске мать сбросила ребенка прохожим, спускаясь по простыням с 4 этажа

Ранее сообщалось, что вечером около 21.00 в субботу, 31 июля, прохожие увидели в окне пятого этажа многоэтажного дома на улице Александра Невского в Засвияжском районе Ульяновска девочку, которая держалась за ручку оконной рамы и пыталась открыть фрамугу. Очевидцы вызвали спасателей, скорую и полицию. Проникнув в квартиру, представители этих служб обнаружили совершенно голых малышей - пятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку, явно голодных и брошенных. Взрослых в квартире не было.

На кадрах, опубликованных следователями, видно, что квартира завалена хламом и мусором. По данным регионального СУ СКР, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Были возбуждены уголовные дела по трем статьям.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице - матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи сообщают, что по их данным обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла детей на длительный период одних дома без еды и ухода. По данным следствия, обвиняемая жестоко и грубо обращалась со старшим сыном, била его.

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В суд направлено ходатайство об избрании в отношении 26-летней обвиняемой меры пресечения.

Ранее уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении нее возбудила полиция. Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы на три года. На мать был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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