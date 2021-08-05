В Башкирии пожары охватили более 43 гектаров леса

В четырех районах Башкирии горит лес на общей площади более 43 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на 5 августа в регионе действуют восемь очагов лесных пожаров в Зилаирском, Хайбуллинском, Бурзянском и Зианчуринском районах.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства республики уточнили, что действует пожар и на территории Башкирского государственного природного заповедника (Узянское участковое лесничество), где огнем охвачено 1,3 гектара леса. На тушении задействованы 21 человек и четыре единицы техники.

Всего с 15 апреля по 5 августа 2021 года в республике зарегистрировали 248 лесных пожаров. Из них 122 возникли из-за грозы и преломления солнечного света через стекло, а 85 - из-за неосторожности людей. Также причиной стали переходы огня с земель иных категорий и техногенных объектов. Пожары прошли по 2853,8 гектара леса, отметили в минлесхозе РБ.