В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с десятков зданий

В Башкирии из-за шквалистого усиления ветра, скорость которого доходила до 22 метров в секунду, пострадали десятки строений в Чекмагушевском и Уфимском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

Так, в селе Булгаково Уфимского района стихия сорвала крышу магазина общей площадью 750 квадратных метров. Часть кровли упала на полотно автодороги Р-240. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но вот два припаркованных рядом с магазином автомобиля получили повреждения. Движение по трассе не перекрывалось.

Гораздо больший ущерб стихия нанесла в Чекмагушевском районе. В райцентре Чекмагуш повреждены кровли 12 многоквартирных, девяти частных жилых домов, двух школ, трех магазинов. Последствия непогоды ликвидируются.

На территории республики бушует не только ветер, но и грозы. Так, по предварительной информации, в результате удара молнии вспыхнул пожар в жилом секторе города Бирска.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь охватил два жилых дома, два дощатых сарая, баню и гараж. К тушению пожара привлекалось 30 человек и 15 единиц техники. Погибших и травмированных нет.