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05.08.2021 16:48
Рубрика: Происшествия

В Казани пациент наркодиспансера ранил охранника ложкой

Текст: Сергей Кирсанов

В наркологическом диспансере Казани пациент напал на охранника и ранил его с помощью столовой ложки.

На юго-западе Москвы задержали вооруженного пистолетом мужчину

Как сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, сообщение об инциденте поступило от сотрудников медучреждения закрытого типа. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину 1983 года рождения. Выяснилось, что он, используя ручку металлической ложки, нанес ранения в область шеи сотруднику ЧОПа.

В настоящее время нападавший доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему оказана медпомощь, его жизни ничего не угрожает.

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