В Нижегородской области на воду спущен первый за 20 лет "Метеор"

Первое судно возрождаемой серии "Метеор120Р" спустили на воду в нижегородской деревне Кузнецово, где расположена верфь Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Ростислава Алексеева. Обновленный теплоход на подводных крыльях отправится в Ханты-Мансийский автономный округ по программе обновления речного флота.

Возрожденный "Метеор" спустили на Волге, а работать он будет на Иртыше или Оби. Фото: Александр Воложанин

Инженер-испытатель судов на подводных крыльях Геннадий Игнатьев рассказывает, что от старого "Метеора" остались только внешний облик и название: "Здесь установлены два дизельных двигателя мощностью по 1400 лошадиных сил каждый, тогда как на прежнем теплоходе - максимум до 1150 лошадиных сил. Несмотря на столь мощную тягу, расход топлива снизился".

Главное отличие - судно стало более комфортным и безопасным. Генеральный конструктор ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева Георгий Анцев объясняет: "Крыльевая схема нового поколения позволяет развивать крейсерскую скорость до 80 километров в час, сохраняя при этом комфорт для пассажиров. Корпус из современных материалов, интегрированная система управления судном с применением искусственного интеллекта повышают безопасность плавания".

Обновленный "Метеор" стал более комфортным и безопасным для пассажиров

Для пассажиров создан комфортабельный салон с климат-контролем и мультимедийной системой. В пути можно любоваться речными видами через панорамные окна или отдохнуть в кафе-баре в кормовой части.

Из истории вопроса

Пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное под руководством Ростислава Алексеева в 1959 году, ходило практически по всем рекам Советского Союза и еще более чем 30 стран мира. С 1961-го по 1991 год построили около 400 "Метеоров". Все теплоходы тогда имели порядковые номера, а некоторым присваивали имена капитанов, конструкторов, героев военачальников. Многие суда стали памятниками. Самый первый "Метеор-001" до сих пор стоит на постаменте в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

В салоне теплохода с панорамным обзором смогут комфортабельно путешествовать до 120 пассажиров. Фото: Александр Воложанин

Справка "РГ"

Головное судно "Метеор 120Р" было заложено 23 декабря 2019 года. Длина почти 36 метров, ширина - около 10 метров. Средняя скорость хода - 65 км/ч, дальность хода - 600 км. Максимальная продолжительность рейса - 8 часов. Экипаж - 6 человек. Вместимость - до 120 пассажиров.