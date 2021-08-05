В Нижегородской области на воду спущен первый за 20 лет "Метеор"

Новости

Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м в каноэ-одиночке 04:07
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода 04:06
Пушков объяснил, почему Байдену нужно было встретиться с Путиным 03:33
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79% 03:07
В Египте из-за жары потребление электричества достигло рекордного максимума 02:57
Немец Веллброк выиграл золото в плавании на открытой воде 02:35
ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана 02:30
В Греции лесной пожар приблизился к объектам Древней Олимпии 01:51
Роспотребнадзор: Определить штамм COVID-19 только по симптомам невозможно 01:43
Госдеп США потерял бутылку виски, подаренную Помпео властями Японии 01:27
СМИ: Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться 00:50
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей 00:45
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" 00:34
Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва сел в аэропорту Казани 00:26
Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно 00:25
США не поддержали предложение ВОЗ по бустерным дозам вакцин 00:04
Ростех опроверг данные о повреждении двигателя пожарного Бе-200 в Греции 04.08.2021
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн 04.08.2021
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба 04.08.2021
Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция 04.08.2021
На приеме у Бастрыкина граждане пожаловались на ход расследования резонансных дел 04.08.2021
В Минске назвали имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси 04.08.2021
В МИД Беларуси состоялся брифинг для иностранных дипломатов 04.08.2021
В Екатерининском парке Москвы открыли памятник офицерским женам 04.08.2021
В МГТУ гражданской авиации оказался рекордный конкурс на бюджетные места 04.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 03:10
Рубрика: Экономика

В Нижегородской области на воду спущен первый за 20 лет "Метеор"

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Первое судно возрождаемой серии "Метеор120Р" спустили на воду в нижегородской деревне Кузнецово, где расположена верфь Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Ростислава Алексеева. Обновленный теплоход на подводных крыльях отправится в Ханты-Мансийский автономный округ по программе обновления речного флота.
Возрожденный "Метеор" спустили на Волге, а работать он будет на Иртыше или Оби. Фото: Александр Воложанин Возрожденный "Метеор" спустили на Волге, а работать он будет на Иртыше или Оби. Фото: Александр Воложанин
Возрожденный "Метеор" спустили на Волге, а работать он будет на Иртыше или Оби. Фото: Александр Воложанин

Инженер-испытатель судов на подводных крыльях Геннадий Игнатьев рассказывает, что от старого "Метеора" остались только внешний облик и название: "Здесь установлены два дизельных двигателя мощностью по 1400 лошадиных сил каждый, тогда как на прежнем теплоходе - максимум до 1150 лошадиных сил. Несмотря на столь мощную тягу, расход топлива снизился".

Главное отличие - судно стало более комфортным и безопасным. Генеральный конструктор ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева Георгий Анцев объясняет: "Крыльевая схема нового поколения позволяет развивать крейсерскую скорость до 80 километров в час, сохраняя при этом комфорт для пассажиров. Корпус из современных материалов, интегрированная система управления судном с применением искусственного интеллекта повышают безопасность плавания".

Обновленный "Метеор" стал более комфортным и безопасным для пассажиров

Для пассажиров создан комфортабельный салон с климат-контролем и мультимедийной системой. В пути можно любоваться речными видами через панорамные окна или отдохнуть в кафе-баре в кормовой части.

Из истории вопроса

Пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное под руководством Ростислава Алексеева в 1959 году, ходило практически по всем рекам Советского Союза и еще более чем 30 стран мира. С 1961-го по 1991 год построили около 400 "Метеоров". Все теплоходы тогда имели порядковые номера, а некоторым присваивали имена капитанов, конструкторов, героев военачальников. Многие суда стали памятниками. Самый первый "Метеор-001" до сих пор стоит на постаменте в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

В салоне теплохода с панорамным обзором смогут комфортабельно путешествовать до 120 пассажиров. Фото: Александр Воложанин

Справка "РГ"

Головное судно "Метеор 120Р" было заложено 23 декабря 2019 года. Длина почти 36 метров, ширина - около 10 метров. Средняя скорость хода - 65 км/ч, дальность хода - 600 км. Максимальная продолжительность рейса - 8 часов. Экипаж - 6 человек. Вместимость - до 120 пассажиров.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp