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05.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

В Оренбурге сократилось время предполетной проверки пассажиров

Текст: Антон Валагин, Валентина Зотикова
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Международный аэропорт имени Гагарина в Оренбурге увеличил скорость прохождения предполетных процедур для пассажиров на 35 процентов. Теперь регистрация на рейс и прочее занимают 20 минут вместо 37. А время обслуживания самолетов перед вылетом сократилось до 40 минут.
Вдвое быстрее происходят теперь посадка и высадка пассажиров из самолета в Международном аэропорту имени Гагарина в Оренбурге. Фото: Аэропорт Оренбург

Благодаря нацпроекту "Производительность труда" и экспертам Федерального центра компетенций (ФЦК) оренбургский аэропорт не только смог более качественно оказывать услуги, но и увеличил экономические показатели.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Впервые эксперты ФЦК посетили аэропорт Оренбурга осенью 2019 года, когда проводился очный отбор предприятий - участников нацпроекта. А в 2020-м здесь вовсю закипела работа по новым стандартам качества и эффективности.

Раньше пассажиры теряли много времени, чтобы сориентироваться и найти нужный выход либо пройти к стойке регистрации. "Мы сделали понятную разметку, развесили таблички и указатели, поставили на входе аппарат электронной регистрации, - отметил руководитель проектов ФЦК Сергей Котов. И предоставили возможность пассажирам самим взвешивать багаж до регистрации. Все это позволило в два раза сократить время регистрации.

Произошли и другие перемены. По оценкам экспертов, в результате внедрения принципов бережливого производства каждый сотрудник аэропорта стал работать на 16 процентов эффективнее. Эффект от участия в нацпроекте оценивается в 48 миллионов рублей. Достичь этого удалось также за счет привлечения новых рейсов. На ближайшие два года уже разработана новая дорожная карта по совершенствованию производственной системы и оптимизации процессов.

В международном аэропорту имени Петра I в Воронеже тоже подвели первые итоги участия в нацпроекте. Выявлено 18 проблем в производственном процессе обработки грузов и обслуживания воздушных судов. "Они возникли из-за отсутствия стандартов на выполнение операций, больших перерывов между ними, высоких рисков поломки техники", - рассказал замдиректора регионального центра компетенций Дмитрий Синюков.

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Аэропорт присоединился к нацпроекту в марте этого года. Эксперты дали рекомендации по исправлению ситуации. На языке нацпроекта это называется "этап диагностики и планирования".

"Мы получили важный опыт принятия точечных решений. И теперь нацелены на достижение в ближайшей перспективе следующих ключевых показателей: сокращение времени наземного обслуживания воздушного судна на 20 процентов, увеличение выработки на одного сотрудника на 20 процентов, снижение объема незавершенных производств на 50 процентов. Предприятие начинает жить по-новому, в поисках возможных улучшений, - сообщил директор аэропорта Роман Фроленко.

Совершенствование работы авиаузла продолжится - прошедшие обучение сотрудники стали инструкторами по бережливому производству. Оно означает поиск способов рачительного использования любых ресурсов: техники, энергии, времени.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург Национальные проекты 2019-2024

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