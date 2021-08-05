В Пензе спецназ Росгвардии задержал убийцу

В пресс-службе Росгвардии сообщили подробности о задержании в Пензенской области особо опасного преступника.

Сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области во взаимодействии с коллегами из регионального МВД установили личность и место нахождения подозреваемого в особо тяжком преступлении. В 20-х числах июля он убил своего родственника в ходе конфликта.

Операцию по задержанию 62-летнего гражданина провели сотрудники СОБР "АГАТ" и ОМОН "СТРАЖ" Управления Росгвардии по Пензенской области.

Поздней ночью, используя приборы ночного видения, спецназ Росгвардии блокировал дом, в котором проживал преступник. Во время проведения переговоров он был задержан.

В ходе обыска по месту его жительства был обнаружен незарегистрированный самозарядный карабин "Сайга-12" и патроны к нему. Предполагаемое орудие преступления - ружье ИЖ-18 - также обнаружено и в ходе проведения первоначальных следственных действий.

По факту убийства следственным управлением СК по Пензенской области возбуждено уголовное дело.