В Перми 150 сотрудников Xsolla уволили за "невовлеченность в работу"

Пермская IT-компания Xsolla уволила 150 сотрудников по итогам анализа их поведения в мессенджерах и различных рабочих сервисах. Причина увольнения - невовлеченность в работу компании, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным издания, уволенные сотрудники получили письма, где говорилось, что их увольняют в связи с невовлеченностью в работу компании. Такая оценка была сделана на основании анализа, проведенного командой big data, которые сравнили использование сотрудниками рабочих мессенджеров, а также их активность в Jira, Confluence, Google-почте, чатах и т.д.

В социальных сетях активно обсуждается законность такого решения. В краевой прокуратуре "РГ" сообщили, что им известно о ситуации, и сотрудники готовы начать проверку в случае личного обращения увольняемых. Нарушение трудовых прав работников IT-компании Xsolla, по мнению надзорных органов, заключается в том, что в Трудовом законодательстве РФ нет такой формулировки, как "невовлеченность" или "низкий уровень активности". Однако пока официальных заявлений от сотрудников IT-компании не было.

Компания Xsolla занимается разработкой решений для приема платежей в онлайн-играх. Компания была основана в 2005 году в Перми. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), но большая часть компании работает в Перми. Также есть представительство в Корее.