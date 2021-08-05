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05.08.2021 17:25
Рубрика: Общество

В Пермском крае запретили работу крупных ТРЦ по выходным

Текст: Александр Шестаков (Пермь)

В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Прикамье оперштаб ввел новые ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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- В регионе идет активная вакцинация. Нам поступило более 610 тысяч комплектов вакцин, свыше 542 тысяч человек уже привились первым компонентом, более 396 тысяч из них полностью завершили курс иммунизации. Но число заболевших продолжает расти. По данным минздрава, болезнь у тяжелых пациентов протекает сложнее, чем это было год назад. Необходимо делать все, чтобы уберечь людей от заболевания, а также помочь нашей системе здравоохранения, - отметил губернатор края Дмитрий Махонин.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе ухудшается, более месяца регистрируется ежедневное увеличение суточного числа зараженных.

- За прошедшие сутки подтверждено 475 случаев коронавируса. Это самое высокое число за время пандемии, оно примерно на треть выше предельного показателя в пик заболеваемости в прошлом году. Причем ежедневный рост продолжается с середины июня. Сегодня на каждого нового выявленного больного приходится шесть контактных лиц. В ходе опросов люди сообщают, что с высокой вероятностью были инфицированы в местах массового скопления людей. При этом, несмотря на меры, принимаемые органами власти, жители Перми и края повсеместно в общественных местах нарушают масочный режим и другие меры безопасности, - сообщил Виталий Костарев.

По итогам обсуждения оперштабом принято решение ввести дополнительные ограничения, направленные на борьбу с COVID-19. В частности, на период выходных дней (суббота и воскресенье) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров общей площадью более восьми тысяч квадратных метров и всех организаций, находящихся в них, в том числе кинотеатров, фуд-кортов и организаций общественного питания, оказывающих услуги с условием доставки, либо самовывоза, за исключением компаний, осуществляющих торговлю продовольственными товарами.

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Данная мера распространяется на ТРК, расположенные в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Также приостанавливается работа по оказанию экскурсионно-прогулочных услуг на маршрутах внутреннего водного транспорта продолжительностью менее 24 часов. Новые ограничения вступят в силу с момента опубликования соответствующего указа губернатора Пермского края и будут действовать до особого распоряжения оперштаба.

Кроме того, организаторам Пермского международного марафона, проведение которого запланировано на 4 сентября, поручено проработать вопрос о переносе спортивного мероприятия в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе. О новой дате события и сопутствующих организационных моментах дополнительно сообщит оргкомитет марафона.

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