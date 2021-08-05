В Саратове 12-летний школьник отравился алкоголем

В Саратове 12-летнего школьника доставили в одну из больниц с алкогольным отравлением.

Как сообщило областное управление СК, мальчик воспитывается в многодетной семье, которая стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

В прокуратуре области уточнили, что подросток получил отравление на территории пляжа в компании старших сверстников. По данным пресс-службы ведомства, при проверке, которая проводилась в связи с этим инцидентом, были выявлены факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Как заявили в ведомстве, бездействовали должностные лица и при нарушении прав другого ребенка из этой же семьи на получение образования.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. После его выздоровления прокуратура собирается инициировать изъятие ребенка из семьи для помещения его в госучреждение.