В Удмуртии пациентов-сердечников обеспечат бесплатными лекарствами

В Удмуртии некоторые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями два года будут получать бесплатные лекарства. Речь идет о тех, кто перенес инсульт, инфаркт миокарда, операции по аортокоронарному шунтированию, ангиопластику коронарных артерий, катетерную абляцию.

Как сообщает Минздрав УР, сейчас бюджет оплачивает препараты в течение года с момента постановки пациента на диспансерный учет. С 1 января 2022 года этот срок увеличивается вдвое.

"Чтобы получить препараты, пациентам после выписки из стационара необходимо обратиться к своему участковому терапевту, который и выпишет рецепт на получение медикаментов. Те кто, уже начали получать лекарства в этом году, продолжат их получать, но уже не в течение года, а в течение двух лет", - пояснил кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов.

В ведомстве напомнили - на новую меру поддержки федеральные льготники права иметь не будут. При этом на протяжении шести месяцев после инфаркта бесплатные медикаменты по закону положены всем пациентам. По данным республиканского Минздрава за 7 месяцев 2021 года в Удмуртии бесплатные лекарства после перенесенных острых сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта уже получили 6 193 пациента.