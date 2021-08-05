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05.08.2021 13:23
Рубрика: Власть

В Ульяновской области благоустраивают дворы

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
76 дворов комплексно благоустраивают в Ульяновской области по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

2 августа на заседании штаба по развитию региона рассмотрели ход и промежуточные результаты реализации национального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Эти мероприятия находятся на особом контроле главы Ульяновской области Алексея Русских.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Как доложил и.о. первого заместителя председателя правительства Андрей Тюрин, в 2021 году в регионе запланировано благоустроить 114 дворовых территорий и 24 общественных пространства. К настоящему моменту строительно-монтажные работы ведутся в 76 дворах и 19 парках и скверах. При этом в 15 дворах и на двух общественных территориях работы завершены с опережением графика. На 23 дворовых территориях ведется подготовка к благоустройству. Все мероприятия проходят согласно утвержденным графикам. Техническая готовность объектов в целом по региону составляет 67%.

Кроме того, началась подготовка проектно-сметной документации на благоустройство объектов в 2022 году. Жители Ульяновской области в ходе Всероссийского рейтингового голосования определили дизайн-проекты преображения 16 общественных территорий в семи муниципальных образованиях. Планируется, что проектно-сметная документация по каждому объекту будет подготовлена в течение августа-сентября, и затем выставлена на торги для определения исполнителей работ.

По информации и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александра Черепана, ключевой задачей является благоустройство малых городов и исторических поселений. Это позволяет создать комфортную и современную среду в таких населённых пунктах, а также способствует повышению инвестиционной привлекательности, развитию туризма, сохранению и возрождению народных промыслов.

Фото: ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
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- В этом году сразу три населенных пункта Ульяновской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Это дало возможность дополнительно получить 150 миллионов рублей на реализацию проектов в Барыше, Карсуне и Сурском. Сейчас работы на объектах идут полным ходом. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом - в этом году во Всероссийском конкурсе участвует город Инза с проектом комплексного благоустройства улицы Тухачевского. Наша заявка прошла первую проверку, а также получила высокую оценку от заместителя министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова в ходе его визита в регион. Итоги конкурса подведут в Нижнем Новгороде в конце августа. Мы очень рассчитываем на победу Инзы и возможность получения федерального гранта, - прокомментировал Александр Черепан.

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