Жителя Перми оштрафовали за фото нациста в "Бессмертном полку"

Суд вынес приговор в отношении жителя Перми, признанного виновным в реабилитации нацизма. Мужчине придется заплатить штраф в размере 180 тысяч рублей.

Как сообщает краевая прокуратура, 2 мая 2020 года подсудимый оформил заявку для публичной демонстрации на сайте акции "Бессмертный полк онлайн" фото бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Германии Андрея Шкуро.

При этом пермяк знал, что Международный военный трибунал приговором от 1 октября 1946 года подтвердил участие руководства НСДАП, среди которых были члены организации СС, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Великой Отечественной войны. Суд установил, что подсудимый действовал с целью реабилитации нацизма, то есть одобрения этих преступлений.

Приговор в законную силу пока не вступил.