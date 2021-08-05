Более 80 населенных пунктов Приангарья попали в зону задымления

Накануне задымление из-за природных пожаров зафиксировано в семи районах и одном городском округе Иркутской области. В неблагополучной зоне оказался 81 населенный пункт, сообщает сегодня региональное управление МЧС.

Дым накрыл северные районы Приангарья - Катангский, Киренский, Бодайбинский и несколько других, а также город Усть-Илимск.

При этом случаев высокого загрязнения воздуха не зарегистрировано, не превышены, в частности, предельно допустимые концентрации оксида углерода - таковы данные стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ранее сообщалось о густой пелене дыма, окутавшей поселки Эвенкии и некоторые территории Таймыра. Это, согласно, данным космического мониторинга, следствие лесных пожаров в Якутии.