Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Норильска

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовало мониторинг содержания загрязняющих веществ в воздухе города Норильска и населенных пунктов Эвенкии.

Необходимость исследования связана с сообщениями о задымленности этих территорий из-за масштабных лесных пожаров в Якутии, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Анализ показал, что содержание диоксидов азота и серы, оксида углерода, пыли (взвешенных частиц) в атмосфере жилой застройки Таймыра и Эвенкии не превышает гигиенических нормативов, заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне власти Эвенкийского муниципального района сообщила о плотной пелене дыма, окутавшей крупные поселки - Туру, Байкит и Ванавару. По словам очевидцев, 3 августа днем здесь сгустились сумерки, не пропускавшие солнечный свет, местные жители чувствовали кислородную недостаточность.