Новости

С карты уральца украли деньги при перепродаже билетов на концерт 10:16
Посол Сербии в России скончался на 71-м году жизни 10:11
Экспорт российских вакцин увеличился в 32 раза 10:10
Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Норильска 10:06
На востоке Москвы местный житель сжег три машины 09:49
Ученые заявили о риске генной мутации после тяжелой формы COVID-19 09:46
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели 17 моряков "Онеги" 09:44
Первый испытательный пуск тяжелой МБР "Сармат" запланирован на осень 09:41
В Совфеде объяснили изменения в видеонаблюдении на выборах 09:40
В Забайкалье после столкновения грузовых поездов завели дело 09:33
В Забайкалье частично восстановили движение после столкновения поездов 09:32
Ученые нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса 09:28
В Москве начали тестировать виртуальную "Тройку" 09:25
В Чехове полицейские уничтожили 200 кустов дикорастущей конопли 09:21
В Тюменской области юноша отравился мухоморами, съеденными из интереса 09:17
Собянин обсудил развитие спальных районов Москвы с жителями ЗАО 09:16
Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете 09:12
Чижов: ЕС политизирует вопрос о признании российских вакцин 09:09
Банк России дал совет на случай звонка "из Центробанка" 09:06
ЦИК откроет 348 избирательных участков за рубежом 09:03
Эксперты рассказали, когда лекарства по рецепту можно будет покупать онлайн 08:52
На юге Челябинской области ликвидирован новый природный пожар 08:23
Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 августа 08:11
Борец Угуев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио 07:56
Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется осень 07:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Норильска

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовало мониторинг содержания загрязняющих веществ в воздухе города Норильска и населенных пунктов Эвенкии.

Фото: РИА Новости
На борьбу с пожарами в Якутии отправят сводный отряд ВВО

Необходимость исследования связана с сообщениями о задымленности этих территорий из-за масштабных лесных пожаров в Якутии, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Анализ показал, что содержание диоксидов азота и серы, оксида углерода, пыли (взвешенных частиц) в атмосфере жилой застройки Таймыра и Эвенкии не превышает гигиенических нормативов, заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне власти Эвенкийского муниципального района сообщила о плотной пелене дыма, окутавшей крупные поселки - Туру, Байкит и Ванавару. По словам очевидцев, 3 августа днем здесь сгустились сумерки, не пропускавшие солнечный свет, местные жители чувствовали кислородную недостаточность.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
Ученые нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией
В Забайкалье после столкновения грузовых поездов завели дело
Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию