Дым от лесных пожаров Якутии окутал поселки в Эвенкии

Крупные поселки Эвенкийского муниципального района накрыла плотная пелена дыма. В Туре, Байките и Ванаваре она не пропускает солнечный свет.

Днем 3 августа в этих населенных пунктах сгустились сумерки, чувствуется кислородная недостаточность, сообщает пресс-служба районной администрации. Этот северный район Красноярского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. Воздушные массы из Республики Саха перемещаются в западном направлении, информирует управление по делам ГО и ЧС Эвенкии, руководствуясь данными космического мониторинга.

Точных прогнозов относительно того, поменяется ли ветер, нет.