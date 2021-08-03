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03.08.2021 15:32
Рубрика: Происшествия

Дым от лесных пожаров Якутии окутал поселки в Эвенкии

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Крупные поселки Эвенкийского муниципального района накрыла плотная пелена дыма. В Туре, Байките и Ванаваре она не пропускает солнечный свет.

В Якутии из-за лесного пожара эвакуировали село

Днем 3 августа в этих населенных пунктах сгустились сумерки, чувствуется кислородная недостаточность, сообщает пресс-служба районной администрации. Этот северный район Красноярского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. Воздушные массы из Республики Саха перемещаются в западном направлении, информирует управление по делам ГО и ЧС Эвенкии, руководствуясь данными космического мониторинга.

Точных прогнозов относительно того, поменяется ли ветер, нет.

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