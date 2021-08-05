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05.08.2021 13:42
Рубрика: Власть

Для полумиллиона детей Новосибирской области увеличили соцподдержку

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в 2021 году увеличены объемы соцподдержки. Так, финансовая поддержка граждан по линии министерства труда и соцразвития региона выросла на 7,4 миллиарда рублей и составила почти 39 миллиардов. Общий объем финансирования соцподдержки семей с детьми повысился на 9,3 миллиарда рублей - до более чем 27 миллиардов рублей.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в регионе дополнительные меры социальной поддержки получают около 400 тысяч семей, в которых воспитываются более 500 тысяч детей. В том числе, 33 тысячи многодетных семей и 6,7 тысячи семей с детьми-инвалидами также получают различные выплаты.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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- В Новосибирской области в целях стимулирования рождения и воспитания детей в семьях реализуется комплекс мер финансовой поддержки. На сегодняшний день в регионе действуют 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Это и федеральные, и региональные меры поддержки семей с детьми. В текущем году объем средств, направленных на поддержку граждан по линии минтруда и соцразвития увеличен с 31,5 миллиарда рублей до 38,9 миллиарда рублей, в том числе на поддержку семей с детьми - с 18,4 миллиарда до 27,7 миллиарда рублей, - уточнил заместитель губернатора области Сергей Нелюбов.

Одна из новых мер - выплаты для подготовки детей к школе - осуществляется с 1 августа по поручению президента РФ.

- На одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей. Выплаты уже начались, их получили более 270 тысяч семей Новосибирской области, - сказал вице-губернатор.

Также жители региона с детьми могут рассчитывать на ежемесячные пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, дополнительное пособие при рождении ребенка из бюджета области, единовременную денежную выплату взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства, выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и другие.

Особое внимание уделяется предоставлению бесплатного горячего питания ученикам начальной школы. Этой мерой в 2021 году охвачены 150 тысяч младших школьников. На эти цели будет направлено порядка двух миллиардов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Также действует мера соцподдержки семей с детьми в виде областного семейного капитала. Она предоставляется при рождении третьего либо последующего ребенка.

Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа отметил, что особенностью федерального маткапитала является то, что семьи с невысоким доходом, у которых появился второй ребенок, могут получить средства материнского (семейного) капитала "на руки" в виде ежемесячных выплат. С прошлого года федеральная соцподдержка выплачивается не только при рождении второго ребенка, но и первенца.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что основной акцент при оказании соцподдержки делается на помощи семьям с детьми - это поддержка многодетных, молодых семей, а также тех, в которых проживают дети-инвалиды, помощь при подготовке детей к школе и другие направления. Реализация мер соцподдержки находится на особом контроле региональных властей.

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