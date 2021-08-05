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05.08.2021 04:00

Глава российской дипмиссии высоко оценил белорусское производство Омск Карбон Групп

Визит на ИООО Омск Карбон Могилев Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь состоялся в рамках его рабочей поездки по Могилевской области. Евгений Лукьянов подробно ознакомился с ходом реализации проекта и высоко оценил проделанную работу. Выразил мнение, что компания ориентирована на справедливый сегмент глобального рынка. Делает все, чтобы занять свое место в мире. Реинвестирует свою прибыль в развитие.
Фото: Омск Карбон Групп Фото: Омск Карбон Групп
Фото: Омск Карбон Групп

- Это правильная модель хорошо организованного хозяйствующего субъекта. Продукция предприятия востребована везде, и будет пользоваться спросом в будущем, потому что ничто не заменит резину. Мне кажется, что у этой компании - большое будущее. Если собственники делают такие стратегические прыжки, перемещаясь из Зауралья в Беларусь, и возводят здесь свои производства, значит, они демонстрируют стратегическое мышление, - подчеркнул дипломат.

Сейчас Омск Карбон Групп - самый крупный производитель технического углерода на территории постсоветского пространства. Компания входит в восьмерку мировых лидеров, и останавливаться на достигнутом не намерена - отмечает председатель совета директоров ООО "Омсктехуглерод" (Омск Карбон Групп) Валерий Каплунат. В планах - "ворваться" в первую пятерку уже в ближайшее время.

Для этого разработана программа инвестирования и развития мощностей, которая внедряется на всех трех площадках. Могилевский завод в конечном итоге должен выйти на производственные показатели в 200 тысяч тонн продукции в год, хотя первичный проект предусматривал 160 тысяч тонн.

- Мы делаем это лишь потому, что следуем неумолимой логике процессов. Чтобы успешно сотрудничать с крупнейшими мировыми корпорациями, нужно производить много продукции. Поэтому мы обречены на экспансию, - считает Валерий Каплунат.

Фото: Омск Карбон Групп

Евгений Лукьянов обратил внимание, что в настоящее время "идет смена технологического уклада". И без четкого и системного наукоемкого сопровождения покорить мировые рынки невозможно. Однако Омск Карбон Групп активно двигается и в этом направлении, развивая конструктивное сотрудничество с ведущими НИИ России и Беларуси через собственный научно-технический центр, который, как отметил Валерий Каплунат, является "связующим звеном между учеными и производственниками".

Тот же могилевский проект был создан буквально с нуля. При этом компания использовала не готовые инжиниринговые проекты, а реализовала полный цикл проектирования и строительства в тандеме с белорусскими профильными партнерами на основе собственных научных разработок. И сейчас в производстве применяются только самые продвинутые технологии, начиная с управления процессом и заканчивая ресурсосбережением.

В завершение рабочей встречи Валерий Каплунат заверил посла РФ, что реализация проекта в Могилеве завершится в 2023 году, и именно к этому сроку завод выйдет на полную мощность. Евгений Лукьянов, в свою очередь, отметил, что работа холдинга является "подтверждением экономического потенциала" России.

Справка

"Омск Карбон Групп" - это три производственных площадки: в Омске, Волгограде и Могилеве. Ассортимент продукции компании ежегодно растет, сегодня - это более 30 марок технического углерода стандартного и специального назначения. Дилерские центры успешно функционируют в странах Европы, Северной Америки, Балканском регионе, на Ближнем Востоке. Омск Карбон Групп сотрудничает с глобальными шинными концернами и крупнейшими мировыми производителями резинотехнических изделий, поставляя технический углерод в 36 стран мира.

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