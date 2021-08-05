Иркутян отдали под суд за одобрение преступлений нацизма

Уголовное дело жителей Приангарья, связанное с одобрением нацистских преступлений, направлено в суд. Оно было возбуждено Следственным комитетом по материалам ФСБ. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщает сегодня главк СК по Иркутской области.

Речь идет о распространении 17-ти и 32-летним иркутянами выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, в соответствующей статье Уголовного Кодекса говорится о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

По данным сыщиков, весной прошлого года молодые люди разместили на сайте "Банк памяти" в интернете фото нацистских преступников. Снимки предназначались для трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Цель злоумышленников, по версии следствия, - одобрение преступлений, выявленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

В ходе расследования прошли обыски по местам жительства предполагаемых преступников, проведена судебно-историческая экспертиза, в работе использовались приговоры Военной коллегии Верховного суда СССР нацистским преступникам.

Обвиняемым грозит штраф до трех миллионов рублей и реальный срок лишения свободы - до трех лет.