Как нацпроекты меняют техобслуживание транспорта в регионах России

Время ремонта самолетов сократилось в два раза, причем работы проводят не только быстрее, но и с привлечением меньшего числа сотрудников.

Такие перемены произошли в авиакомпании "КрасАвиа" - главном региональном перевозчике Красноярского края. Здесь подвели промежуточные итоги участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". И они не разочаровали. Если раньше обслуживание "Анов" выполняли пять человек за 18 часов, то сейчас это успевают сделать три человека за 9 часов.

А в мае в поселке Тура специалисты провели производственный анализ на участке техобслуживания вертолета Ми-8Т. Теперь работы проходит по новому регламенту. Ожидаемый эффект - не хуже, чем с "Анами".

Сахалинская "Транспортная компания" тоже присоединилось к нацпроекту в прошлом году, став пятой среди 17 региональных компаний, принимающих участие в проекте.

Она обеспечивает примерно две трети всех автобусных маршрутов в Южно-Сахалинске. Но слабым местом компании была непредсказуемость поломки транспортных средств. Одни машины ломались раньше ожидаемого срока их очередного технического осмотра, у других были "перебеги". А если на техобслуживании стоит большое количество автобусов, следовательно, их мало на линии. Уменьшается пассажиропоток, а значит, и выручка.

"Перед нами стояла четкая задача - за счет регулярного техобслуживания сократить число срывов на линии", - объясняет руководитель проекта Александр Веселов. И эта задача была решена. Вдвое выросло количество транспорта, которое обслуживается тем же количеством сотрудников.

"Попутно провели реорганизацию работы склада. Удалось уменьшить складские запасы, оказалось, многое закупали не в рациональном количестве. На этом сэкономили 16 миллионов рублей", - говорит Александр Веселов.

Много перемен и на Саратовском электротехническом заводе ГЭКСАР. Он выпускает продукцию для железнодорожного транспорта. Полгода назад предприятие стало участником нацпроекта. За это время удалось на 44 процента повысить выработку на производстве двигателей для перевода стрелок и с 15 до 10 дней сократить время на их изготовление.

А благодаря новой порошковой камере время прокраски электродвигателей сократилось в восемь раз - до трех часов. "Экономический эффект от всех внедрений составит более 25 миллионов рублей", - сообщил руководитель проектов ФЦК Юрий Васильев.

Кстати, повышение производительности труда не привело к сокращению рабочих предприятия. Дело им нашлось на других участках, где эффективные технологии только собираются внедрять.