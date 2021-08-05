На Енисее в Красноярске обнаружили масляные пятна

Проверка, организованная Красноярской природоохранной прокуратурой, подтвердила информацию о масляных пятнах на реке Енисей в черте города. Об этом сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Пятна в акватории Енисея были замечены в районе улицы Рейдовой. В проверке сигнала о загрязнении реки приняли участие сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприродназора, правоохранительных органов, министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Они зафиксировали масляную жидкость на площади около 50 квадратных метров.

Специалисты устанавливают источник пятен.