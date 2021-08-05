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05.08.2021 08:44

Как на ферме в алтайском селе Фунтики коровы уживаются с роботами

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 176(8527)
В прошлом году в селе Фунтики Алтайского края фермер Александр Орлов в пилотном режиме начал эксплуатировать первую в регионе роботизированную молочную ферму с применением технологии добровольного доения. Коровы могут подходить к дойке в любое время суток, поэтому дают много молока. По итогам первого года работы рентабельность такой фермы оказалась в 2,5 раза выше, чем обычной.

- Мы с коллегами в 2013 году увидели первую роботизированную ферму в Казахстане и через шесть лет решили попробовать, - говорит Александр Орлов. - Всего за четыре месяца построили пилотный комплекс на 67 голов и в феврале прошлого года ввели его в эксплуатацию. Вложили в проект 26 миллионов рублей. Основная часть средств ушла на приобретение робота-дояра, автомата для подачи кормов, автопоилки, робота-уборщика и установок для поддержания микроклимата. Сорок процентов затрат на оборудование нам компенсировали из бюджета. Все технические вопросы решили быстро, но возникла проблема с кадрами. С трудом удалось подобрать специалистов, умеющих работать на компьютерах, смартфонах, сложной технике.

Фото: iStock
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Сегодня небольшой фермой управляет всего один оператор, который следит за состоянием системы в целом. Остальное выполняют машины. Они в нужное время выдают корм животным, причем распознают их, чтобы буренки лишний раз не подходили к кормушке и не переедали. Тут же робот-дояр определяет готовность коров к дойке и проводит ее. Автоматический подборщик подгребает и ворошит сено и силос, а робот-щетка чешет животных, чтобы они были чистыми и довольными.

- Цифровые сервисы в режиме реального времени отслеживают состояние и продуктивность каждой коровы, поэтому нам несложно было подвести первые итоги работы роботизированной фермы, - подчеркивает руководитель хозяйства. - По сравнению с классическими технологиями содержания животные здесь дают на 25-50 процентов больше молока, и оно качественнее. Правда, возникли проблемы с перерабатывающими заводами, которые оказались не готовы к такому высокому качеству сырья. Им также пришлось внедрять новые технологии, чтобы его перерабатывать. Рентабельность роботизированной фермы по итогам года оказалась в несколько раз выше, чем обычной: 34 процента против тринадцати-пятнадцати.

Если роботы-дояры так эффективны, почему же их не ставят на всех фермах?

По словам руководителя сельхозкооператива из Калманского района Алтайского края Олега Махнакова, тормозит процесс дороговизна оборудования, цены на которое растут изо дня в день. Сейчас, чтобы обеспечить техникой ферму с одним роботом-дояром, понадобится около сорока миллионов рублей. А такой робот нужен не один.

- Мы тоже хотели роботизировать ферму, но оборудование все импортное и очень дорогое, малому бизнесу его не потянуть, - сетует Олег Махнаков. - Ведь в животноводстве у нас преобладает малое предпринимательство. Средний бизнес инвестирует в полеводство - там выше маржинальность и быстрее окупаются инвестиции. А крупных холдингов единицы. Плюс себестоимость молока из-за дороговизны роботизированного оборудования и процентов по кредитам выходит выше нынешних закупочных цен. В Алтайском крае, где много молока производят в личных подсобных хозяйствах и сдают очень дешево, роботизированным фермам конкурировать на рынке будет сложно. Если бы в стране разработали собственного робота-дояра, доступного крестьянам, тогда, может, наши фермеры шагнули бы в будущее.

Между тем

Оценить состояние опытных полей, площадь которых за последние два года в регионе выросла вдвое, ученые омского аграрного научного центра (АНЦ) теперь могут с помощью квадрокоптеров.

- Задача ученых - защитить всходы от засухи, сорняков, болезней и вредителей, сохранить урожай. И дроны нам неплохо в этом помогают. С помощью радиоуправляемых аппаратов специалисты обследовали поля в каждом подразделении центра, оценили состояние посевов. Это дает возможность оперативно принять решение, учесть и по возможности исправить все недочеты, - пояснил директор АНЦ Максим Чекусов.

Квадрокоптеры способны быстро сканировать значительные площади, что позволяет оптимизировать исследовательскую работу, экономить финансовые и материальные ресурсы, в том числе и средства защиты растений.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Омская область

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