Новосибирский "Дорожный контроль" раскритиковал ремонт проспекта Дзержинского

Новосибирские депутаты и эксперты проекта "Дорожный контроль" проверили отремонтированный участок дороги на проспекте Дзержинского возле дома № 95. В ходе проверки на объекте выявили ряд нарушений - это колодцы, неаккуратно сделанные швы, ненормативные уклоны, отсутствие части тротуара и дорожной разметки.

- Сейчас мы видим продукт, который подрядчик представил нам в виде ремонта дорог. Невооруженным глазом заметны очевидные и вопиющие нарушения технологии. Нам предстоит разбираться с подрядчиком и, возможно, признавать его недобросовестным, а также заставить переделать некоторые участки дороги. Уже не за горами холодный сезон, необходимо серьезно поторопиться, а к этому участку предъявить особенно повышенное требование к качеству. Сейчас ситуация на участке чудовищная, ее необходимо исправлять, - категорично высказался депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.

Напомним, что в этом году Новосибирск получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета - но лишь при условии строгого контроля. С июля рабочая группа еженедельно проверяет объекты, на которых ведутся работы. По словам Савельева, проспект Дзержинского в этом месте - один из худших участков, которые он видел летом в ходе дорожного ремонта. Депутаты ставят перед чиновниками мэрии Новосибирска задачу "службы" дорог в течение нескольких лет, а не одного-двух сезонов.

- На данном объекте мы обнаружили типовые нарушения и озвучили подрядчику ряд замечаний по исполнению. В пятидневный срок рабочие обязались все устранить. Также специалисты лаборатории сделали необходимые вырубки асфальта, результаты анализа мы озвучим публично, - рассказал региональный координатор проекта "Безопасные дороги", депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Всего этим летом за счёт дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.