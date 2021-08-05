Новосибирский "Дорожный контроль" раскритиковал ремонт проспекта Дзержинского

Новости

Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров 10:24
Мишустин направил 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета Севастополя 10:20
Российский экзоскелет выходит на американский рынок 10:18
В Болгарии из-за лесных пожаров погибли два человека 10:17
Соглашение "За безопасные выборы" подписали еще три партии 10:11
Названы самые частые проявления постковидного синдрома 10:08
МБР "Тополь" снимут с вооружения в 2024 году 10:08
Спецслужбы Болгарии незаконно прослушивали оппозиционеров 10:01
В думе Астрахани предложили наказывать за брошенных домашних животных 10:00
В Литве введут "паспорта возможностей" 09:58
В Финляндии чипируют всех кошек 09:55
МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния 09:46
Годовая инфляция в России снизилась до 6,45% 09:44
Самолет Челябинск-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:32
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна 09:21
Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда из России 09:15
Скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук 09:11
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары 09:08
В Воронеже арестован организатор банды миллионеров 08:38
Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России 08:32
В Гидрометцентре назвали сроки синоптической осени 08:24
Жителям Ростовской области разрешили посещать банки и почту без QR-кодов 08:21
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой 07:58
Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 10:04
Рубрика: Власть

Новосибирский "Дорожный контроль" раскритиковал ремонт проспекта Дзержинского

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Новосибирские депутаты и эксперты проекта "Дорожный контроль" проверили отремонтированный участок дороги на проспекте Дзержинского возле дома № 95. В ходе проверки на объекте выявили ряд нарушений - это колодцы, неаккуратно сделанные швы, ненормативные уклоны, отсутствие части тротуара и дорожной разметки.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Сейчас мы видим продукт, который подрядчик представил нам в виде ремонта дорог. Невооруженным глазом заметны очевидные и вопиющие нарушения технологии. Нам предстоит разбираться с подрядчиком и, возможно, признавать его недобросовестным, а также заставить переделать некоторые участки дороги. Уже не за горами холодный сезон, необходимо серьезно поторопиться, а к этому участку предъявить особенно повышенное требование к качеству. Сейчас ситуация на участке чудовищная, ее необходимо исправлять, - категорично высказался депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области проверили инфекционный госпиталь горбольницы № 1

Напомним, что в этом году Новосибирск получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета - но лишь при условии строгого контроля. С июля рабочая группа еженедельно проверяет объекты, на которых ведутся работы. По словам Савельева, проспект Дзержинского в этом месте - один из худших участков, которые он видел летом в ходе дорожного ремонта. Депутаты ставят перед чиновниками мэрии Новосибирска задачу "службы" дорог в течение нескольких лет, а не одного-двух сезонов.

- На данном объекте мы обнаружили типовые нарушения и озвучили подрядчику ряд замечаний по исполнению. В пятидневный срок рабочие обязались все устранить. Также специалисты лаборатории сделали необходимые вырубки асфальта, результаты анализа мы озвучим публично, - рассказал региональный координатор проекта "Безопасные дороги", депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Всего этим летом за счёт дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации