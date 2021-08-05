Популярный новосибирский пляж может сменить владельца и стать парком

Излюбленное место отдыха новосибирцев - Центральный пляж Советского района - уже весной следующего года может стать муниципальным.

Еще почти десять лет назад президиум СО РАН в своем постановлении заявил о желании освободиться от "несвойственных ему функций и развитии водных видов спорта и отдыха за счет средств областного бюджета". Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска провел переговоры с Сибирским отделением Российской академии наук (СО РАН), в безвозмездном пользовании которого находилась территория пляжа. Есть предварительное решение о передаче федеральной земли в собственность города.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник департамента, заместитель мэра Анна Терешкова, сейчас идут переговоры с арендатором пляжа, у которого срок аренды истекает в 2024 году. По предварительному соглашению договор может быть расторгнут досрочно - в конце нынешнего сезона.

- Когда мы примем это имущество на баланс МАУК "Городские парки", то сможем благо-устроить территорию, - отметила Анна Терешкова. - Необходимо будет разработать концепцию, согласовать ее с жителями, внести коррективы и утвердить.

Приблизительно весной 2022 года муниципалитет сможет приступить к работам по благоустройству.

- Поскольку пляж будет считаться парком, вход сюда, как и во все городские парки, останется свободным, - подчеркнула вице-мэр.

Платными могут быть только услуги, предоставляемые арендатором и бизнесменами, которые захотят инвестировать в проект.

Капитальных сооружений на территории не предполагается. Кроме этого, есть вероятность, что Центральный пляж соединят с соседним пляжем "Звезда" туристической тропой или велодорожкой.

- В первую очередь пляж должен оставаться местом отдыха на природе. Конечно, чистым и благоустроенным. У жителей Академгородка есть надежда, что у пляжа появится хозяин, который будет поддерживать порядок: убирать мусор, следить за правильной парковкой машин, - отмечает управляющий партнер BrandStreet, жительница Академгородка Татьяна Анойкина.

Однако представители общественности опасаются, что на пляже может начаться строительство нежелательных объектов - например, частных гостиниц, из-за которых придется ограничить свободный доступ людей на берег водохранилища.

Основательница Интегрального музея-квартиры Академгородка Анастасия Близнюк предлагает, прежде чем браться за благоустройство, провести социологическое исследование.

- Чаще всего благоустройство сводится к трем вариантам: дешевый и быстрый дизайн из паллетов и подручных материалов руками энтузиастов и волонтеров, либо дешевый пластик, приобретенный на скудные бюджетные средства, либо реализация амбиций художников и архитекторов. В последнем случае нужны источники финансирования и профессиональный дизайнер или проектировщик. Однако ни одно из этих трех решений не будет идеальным и релевантным территории, - подчеркивает Анастасия Близнюк. - Наше поколение помнит любимый пляж относительно чистым, отношение к нему было цивилизованным. Хотелось бы это поставить во главу угла.