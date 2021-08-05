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05.08.2021 12:23
Рубрика: Власть

Шойгу проверил ход работ по созданию тяжелого беспилотника "Охотник"

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг, 5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как на Новосибирском авиационном заводе идут опытно-конструкторские работы по изготовлению нового тяжелого беспилотного летательного аппарата "Охотник".
Первый полет новейшего беспилотника "Охотник". Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Первый полет новейшего беспилотника "Охотник". Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Первый полет новейшего беспилотника "Охотник". Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Необходимые пояснения главе военного ведомства давал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

На заводе в Новосибирске сейчас идет плановая работа по созданию в рамках программы "Охотник"" опытных образцов беспилотника С-70. По данным Минобороны, этот тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств ПВО противника. Он оснащен аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения.

В ведомстве напомнили, что 3 августа 2019 года экспериментальный образец С-70 выполнил первый полет - он продолжался более 20 минут. В том же году тяжелый беспилотник совершил первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Справка "РГ"

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова является филиалом ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"). На предприятии, которому в этом году исполняется 90 лет, производят для ВКС России новейший фронтовой бомбардировщик Су-34.

Новосибирский авиазавод входит в число ведущих мировых производителей военной авиационной техники. За все время существования на нем выпустили более 30 тысяч самолетов.

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