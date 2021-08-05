Шойгу проверит исполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе

В четверг, 5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Новосибирск. Как сообщили в военном ведомстве, в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа он проверит исполнение государственного оборонного заказа Новосибирским авиазаводом.

"Министр обороны РФ проинспектирует производственные мощности авиационного предприятия, а также проведет совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа", - уточнили военные.

В Минобороны добавили, что Шойгу также заслушает доклад командования ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки.