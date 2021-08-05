Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири

В Сибири надо строить города - крупные научно-промышленные и экономические центры. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек", - сказал Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.- И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

Министр сослался на планы по развитию Сибири, которые рассматривались в советское время незадолго до распада страны. "К сожалению, по известным причинам проект был остановлен", - констатировал Шойгу.