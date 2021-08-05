Томский губернатор поблагодарил областной парламент за совместную работу

Новости

Умерла актриса из "Дикой розы" с Вероникой Кастро Лилия Арагон 10:28
МИД призвал россиян тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров 10:24
Мишустин направил 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета Севастополя 10:20
Российский экзоскелет выходит на американский рынок 10:18
В Болгарии из-за лесных пожаров погибли два человека 10:17
Соглашение "За безопасные выборы" подписали еще три партии 10:11
Названы самые частые проявления постковидного синдрома 10:08
МБР "Тополь" снимут с вооружения в 2024 году 10:08
Спецслужбы Болгарии незаконно прослушивали оппозиционеров 10:01
В думе Астрахани предложили наказывать за брошенных домашних животных 10:00
В Литве введут "паспорта возможностей" 09:58
В Финляндии чипируют всех кошек 09:55
МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния 09:46
Годовая инфляция в России снизилась до 6,45% 09:44
Самолет Челябинск-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:32
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна 09:21
Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда из России 09:15
Скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук 09:11
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары 09:08
В Воронеже арестован организатор банды миллионеров 08:38
Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России 08:32
В Гидрометцентре назвали сроки синоптической осени 08:24
Жителям Ростовской области разрешили посещать банки и почту без QR-кодов 08:21
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой 07:58
Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 10:07
Рубрика: Власть

Томский губернатор поблагодарил областной парламент за совместную работу

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил депутатов Законодательной думы за пять лет совместной работы. На заключительном собрании шестого созыва он подвел основные итоги работы и привел примеры совместной деятельности.
Фото: Пресс-служба Администрации Томской области Фото: Пресс-служба Администрации Томской области
Фото: Пресс-служба Администрации Томской области

Глава региона обратил особое внимание на то, что "результаты работы - не в цифрах, не в законах, не в отчетах, а в реальных, видимых людям изменениях, в добрых переменах". Исполнительная и законодательная власти совместно работали над созданием и реализацией ряда программ. В их числе - программа "Дороги", на реализацию которой каждый год выделялось по полмиллиарда рублей - на ремонт местных дорог. Это коренным образом улучшило ситуацию в городах и районах области.

Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
На строительство студенческого кампуса в Томске выделят 18 млрд рублей

За пятилетку отремонтировано более тысячи километров дорог в Томской области, подчеркнул губернатор.

- Мы с вами и нашей наукой нашли решение десятилетиями не решаемой проблемы чистой воды, построив 150 "электронных колодцев". Благодаря этим станциям, доступ к чистой питьевой воде получили 100 тысяч жителей Томской области, - сообщил на заседании областного парламента Сергей Жвачкин.

Еще одна совместная программа - "Бюджетный дом" для привлечения на село бюджетников, врачей и учителей.

Администрация региона совместно с депутатами приняли решение на 60 процентов увеличить ежегодное финансирование здравоохранения. За это время построено шесть огромных школ и 20 детских садов. При поддержке "Газпрома" за последние годы в два раза увеличены объемы газификации.

- Наконец, именно мы с вами дали второе дыхание научно-образовательному комплексу, придумав глобальный проект "Большой университет", объединивший университеты, академические институты и бизнес. Этот проект после поддержки правительства обрел федеральный масштаб и статус, - подчеркнул губернатор.

Фото: Татьяна Кравченко
Ключевой темой томского форума U-NOVUS стали университетские кампусы

В тяжелый период эпидемии коронавируса благодаря слаженной работе областной исполнительной власти и депутатского корпуса, совместным точным и выверенным решениям сфере здравоохранения, главным отраслям экономики и малому бизнесу вовремя была оказана поддержка. И сейчас Томская область лучше многих справляется с пандемией и ее последствиями, сохраняя жизнь и здоровье людей, восстанавливая занятость и экономику.

- Все пять лет мы писали историю области вместе с вами. И это история не только областного парламента и его депутатов, но и всей Томской области. Я искренне благодарю депутатов за совместную работу, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы работали в условиях пандемии и вызванного ею глобального социально-экономического кризиса. Но как бы ни было тяжело, все пять лет наша совместная работа была конструктивной и шла в интересах миллиона жителей Томской области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой
В Москве задержан мужчина, выбросивший сына из окна
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации