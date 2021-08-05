Томский губернатор поблагодарил областной парламент за совместную работу

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил депутатов Законодательной думы за пять лет совместной работы. На заключительном собрании шестого созыва он подвел основные итоги работы и привел примеры совместной деятельности.

Глава региона обратил особое внимание на то, что "результаты работы - не в цифрах, не в законах, не в отчетах, а в реальных, видимых людям изменениях, в добрых переменах". Исполнительная и законодательная власти совместно работали над созданием и реализацией ряда программ. В их числе - программа "Дороги", на реализацию которой каждый год выделялось по полмиллиарда рублей - на ремонт местных дорог. Это коренным образом улучшило ситуацию в городах и районах области.

За пятилетку отремонтировано более тысячи километров дорог в Томской области, подчеркнул губернатор.

- Мы с вами и нашей наукой нашли решение десятилетиями не решаемой проблемы чистой воды, построив 150 "электронных колодцев". Благодаря этим станциям, доступ к чистой питьевой воде получили 100 тысяч жителей Томской области, - сообщил на заседании областного парламента Сергей Жвачкин.

Еще одна совместная программа - "Бюджетный дом" для привлечения на село бюджетников, врачей и учителей.

Администрация региона совместно с депутатами приняли решение на 60 процентов увеличить ежегодное финансирование здравоохранения. За это время построено шесть огромных школ и 20 детских садов. При поддержке "Газпрома" за последние годы в два раза увеличены объемы газификации.

- Наконец, именно мы с вами дали второе дыхание научно-образовательному комплексу, придумав глобальный проект "Большой университет", объединивший университеты, академические институты и бизнес. Этот проект после поддержки правительства обрел федеральный масштаб и статус, - подчеркнул губернатор.

В тяжелый период эпидемии коронавируса благодаря слаженной работе областной исполнительной власти и депутатского корпуса, совместным точным и выверенным решениям сфере здравоохранения, главным отраслям экономики и малому бизнесу вовремя была оказана поддержка. И сейчас Томская область лучше многих справляется с пандемией и ее последствиями, сохраняя жизнь и здоровье людей, восстанавливая занятость и экономику.

- Все пять лет мы писали историю области вместе с вами. И это история не только областного парламента и его депутатов, но и всей Томской области. Я искренне благодарю депутатов за совместную работу, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы работали в условиях пандемии и вызванного ею глобального социально-экономического кризиса. Но как бы ни было тяжело, все пять лет наша совместная работа была конструктивной и шла в интересах миллиона жителей Томской области.