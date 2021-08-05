Торгпредставительства помогут сибирским экспортерам в поиске партнеров

Более восьмидесяти новосибирских компаний заключило в прошлом году экспортные контракты по нацпроекту. Однако покорить зарубежный рынок непросто. Что мешает расширению границ поставок региональной продукции? Об этом новосибирские предприниматели могли узнать напрямую у торговых представителей России в пяти странах.

Встреча состоялась на площадке центра "Мой бизнес". И она - первая в подобном формате, что, как подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, особенно ценно, учитывая вызванные пандемией коронавируса ограничения.

- Для выхода на зарубежные рынки нужны определенные смелость и компетенции. У каждой страны есть своя специфика - начиная от таможенного законодательства и заканчивая требованиями к товарам, услугам. Торговые представительства берут на себя нагрузку, чтобы облегчить предпринимателям вхождение на рынок той или иной страны. Это провайдер на территории иностранного государства. Без помощи, которую представители малого и среднего бизнеса получают в Центре поддержки экспорта Новосибирской области и торгпредставительствах, сложно обрести новых зарубежных партнеров, - отметил Андрей Гончаров.

По данным областного минпромторга, в прошлом году поддержку получили 373 компании, и в результате восемьдесят из них заключили экспортные контракты. И, несмотря на ограничительные меры и закрытые границы, именно в 2020-м зафиксирован рекорд по количеству стран - торговых партнеров региона - 137.

При этом, как сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, внешнеторговый оборот региона в прошлом году снизился на восемь процентов, на столько же сократился и импорт. Зато сохранилось положительное сальдо - экспорт превысил импорт. Среди ведущих торговых партнеров - Китай, Франция, Казахстан, Германия, США, Япония и другие страны.

Сегодня развитие экспортно ориентированных организаций во многом определяют нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Приоритет - экспортно ориентированному малому и среднему бизнесу и несырьевому экспорту.

На встречу с новосибирскими предпринимателями приехали торговые представители России в пяти странах - Беларуси, Казахстане, Дании, Испании и Марокко. Вопрос: "Чем сибиряки могут удивить жителей Северной Африки?" корреспондент "РГ" задала торгпреду РФ в Королевстве Марокко Артему Цинамдзгвришвили.

- Есть огромный перечень товаров, которые могут быть там востребованы, - от зерновых до органических пищевых продуктов. Есть запросы на батончики типа мюсли, овсяные хлопья, электротехническую продукцию. Взаимный интерес динамично растет. Россияне в этом году сделали в два раза больше запросов о Марокко, чем за весь прошлый год. То же самое - с другой стороны. Как мне кажется, повысилась информированность о российских предприятиях, продукции, - ответил торгпред. Это экспортное направление, учитывая географические особенности и логистические преимущества страны, может быть весьма перспективным. Но решения там принимают медленно, желательно заблаговременно получить сертификат на экспорт товаров. В Марокко невозможна стопроцентная предоплата поставок - к этому тоже надо быть готовым.

Одним из основных внешнеэкономических партнеров Новосибирской области остается Беларусь. Правда, сейчас внешнеторговый оборот Новосибирской области с союзным государством пока меньше, чем с Казахстаном. Сказывается и эпидемиологическая ситуация: по данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году торговый оборот упал примерно на восемь процентов и составил 152 миллиона долларов. Но за четыре месяца 2021-го зафиксирован рост на 72 процента к аналогичному показателю прошлого года.

Торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев пригласил новосибирских предпринимателей принять участие в бизнес-миссии и Белорусском инновационном промышленном форуме, которые состоятся в августе и сентябре этого года.

- Снижение курса рубля по отношению к доллару и евро повышает конкурентоспособность российских товаров. В этой связи белорусские торговые сети делают запросы в наш адрес о продукции, которая может быть востребована и использована для замещения европейских товаров как более доступная для граждан Беларуси. Это крупы, подсолнечное масло, консервированная и кондитерская продукция, рыбная заморозка и свежемороженые овощи. Вы удивитесь, но спросом пользуются замороженные блинчики. Сети смотрят на соотношение цены и качества. Сейчас по определенным позициям российская продукция выглядит выгоднее, - прокомментировал ситуацию Юрий Золотарев.

На третьем месте в списке основных внешнеэкономических партнеров Новосибирской области стабильно остается Казахстан. По итогам прошлого года торговый оборот достиг 617 миллионов долларов. Он рос, невзирая на пандемию. По данным торгового представительства, на экспорт пришлось 407 миллионов долларов (рост на семь процентов), на импорт - 210 миллионов (такой же показатель был в 2019-м).

- За первые пять месяцев нынешнего года объем взаимной торговли между областью и республикой увеличился на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 266 миллионов долларов, - отметил врио торгового представителя РФ в Республике Казахстан Андрей Бабко. - Структура экспорта разно-образна. В Казахстан поставляют топливо, механическое оборудование, изделия из пластмассы, металла, древесины, фармацевтическую и пищевую продукцию, автотехнику. Казахстан занимает второе место в экспорте после Китая.

Торгпред сообщил, что ряд новосибирских компаний заключил прямые контакты с торговыми сетями и другими бизнес-структурами Казахстана. Есть предложение создать торговый дом, который демонстрировал бы возможности Новосибирской области, изучал спрос на тот или иной товар.

- Перспективно развитие приграничной торговли. Казахстан экспортирует молочную продукцию, и российские товары интересуют потребителей в Казахстане. Например, новосибирское мороженое. Формируется список компаний, готовых предложить пищевые продукты, - отметил Андрей Бабко.

Кроме того, у новосибирского бизнеса есть возможность расширить границы экспортных поставок. Компании могут найти партнеров в разных странах, принять участие в международных выставках и ярмарках.

- За пандемийный год мы соскучились по встречам. Испания, к сожалению, все еще закрыта для россиян. Но испанцы ждут как российских туристов, так и наш бизнес. Казалось бы, в Испании развито сельское хозяйство, однако есть спрос на продукцию АПК - зерновые культуры, растительные масла, корма, особенно жмых. Также большой спрос на свежемороженую рыбу и морепродукты, кондитерские изделия, продукцию дерево-обрабатывающей промышленности, - сообщила торговый представитель РФ в Испании Галина Курочкина.

В Европе очень ценят экологические продукты для ЗОЖ. Сибирские поставщики могут смело выходить на европейские рынки с вареньем из можжевельника и кедровой шишки, натуральной косметикой, дикоросами.

- Представители одной испанской компании побывали в Ханты-Мансийске и заключили договор на поставки клюквы, грибов, кедрового ореха. Очень популярны белый гриб, лисички, маслята, - привела пример Галина Курочкина.

- Датчане просто повернуты в хорошем смысле на здоровом питании. Набирает популярность речная и озерная рыба, горох, технические сельхозкультуры, - продолжила тему торговый представитель РФ в Дании Ирина Негребецкая. - МСБ мог бы заявить о себе в цепочке производства, например, поставляя сырье для сельскохозяйственной и пищевой промышленностей, осваивая смежные рынки. Если вышли со своим товаром на зарубежный рынок - считайте, вытянули золотой билет.

Требования для экспортеров одинаковы, но есть некоторые национальные особенности. Как отмечают торгпредставители, самая сложная проблема - сертификация, она требует серьезных финансовых затрат. Определенные ограничения связаны с санкциями. Об этом надо помнить, планируя внешнеэкономическую деятельность.

- Выход на зарубежные рынки - сложный и дорогостоящий процесс. Но можно получить господдержку - например, активно работает программа Российского экспортного центра по возмещению затрат на сертификацию продукции, - подчеркнула Галина Курочкина.

Кстати

В региональном минпромторге отмечают: прежде чем выходить на зарубежные рынки, предприниматели должны понять, стоит ли овчинка выделки. Специалисты Центра поддержки экспорта Новосибирской области проведут анализ востребованности той или иной продукции и помогут разработать план ее продвижения за рубежом.