Ученые и дайверы очистят Байкал от рыболовных сетей

В эти дни на Байкале проходит первый этап научно-исследовательской экспедиции, которая выяснит уровень загрязнения дна озера брошенными рыболовными сетями. Проблема давняя, но именно сейчас ее масштабы впервые фиксируются официально.

Судно обойдет мелководные заливы Байкала - от Малого Моря с иркутской стороны до Чивыркуя в Бурятии. Сам процесс исследования дна озера выглядит примерно так: дайверы погружаются в воду, находят сеть и выпускают сигнальный буй - он отмечает на поверхности место находки. Затем аквалангисты поднимают на поверхность озера десятки метров дурнопахнущего пластика.

Только за один день на небольшом участке можно наловить до пяти сетей.

Кроме того, дайверы берут пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей. Часть изучается прямо на корабле, а остальное будет отправлено в Центр лабораторного анализа и технических измерений и лаборатории Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН.

О том, что дно байкальских бухт, словно паутиной, опутано старыми полимерными сетями, дайверы, и рыбаки говорят давно. На Байкале они запрещены, но браконьеров это не останавливает - стоит такой пластиковый ширпотреб дешево и в случае необходимости его не жалко бросить.

Периодически на озере проводятся генеральные уборки - тралами из байкальской воды вынимаются сети и прицепившийся к ним мусор. На это выделяются немалые бюджетные средства. Однако дайверы убеждены, что этот способ слишком жесткий для обитателей дна озера.

- Пока сеть не закатается и окончательно не опустится на дно, она остается опасной ловушкой - в нее попадают и гибнут рыбы, рачки и даже водоплавающие птицы и нерпы. Забившиеся сети перекрывают доступ в воду света и кислорода - от этого гибнут водоросли и губки, которые разлагаются и отравляют все вокруг. А сами сети - неразлагаемые, и поэтому они собирают свою добычу годами, - рассказал руководитель инициатора экспедиции общественной организации "Глубины ответственности" Александр Красовский.

Для того чтобы организовать экспедицию, требовалось привлечение колоссальных средств на аренду корабля, топливо, оборудование. Итогом же ее работы станет составление карты скоплений в Байкале сетей. А, кроме того, как надеется Александр Красовский, этот опыт покажет, насколько природоохранным ведомствам необходимы собственные водолазные службы, чтобы контролировать состояние озера не только на поверхности, но и на глубине.