В Кузбассе 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Полиция и прокуратура начали проверки после крупного ДТП на территории Кузбасса, в котором пострадали 11 человек. Большое число травмированных объясняется тем, что участником аварии стал пассажирский автобус, перевозивших рабочих-вахтовиков.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, ДТП произошло ранним утром, в 06.10 по местному времени на 157-ом километре трассы "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк". На дороге в Прокопьвском муниципальном округе столкнулись автомобиль Hyundai и пассажирский автобус на базе КамАЗ. В салоне последнего, помимо водителя, находилось восемь рабочих одного из предприятий. В иномарке же ехали водитель и один пассажир. В результате аварии всем понадобилась помощь медиков.

По предварительной версии, озвученной в полиции, виновником ДТП стал водитель корейского седана. Он выбрал небезопасную для того участка дороги скорость и влетел в попутный автобус. Тот в свою очередь съехал в кювет и опрокинулся на бок. Впрочем, степень вины участников аварии еще предстоит установить в рамках проверки, по результатам которой будет принято решение в рамках законодательства.

В областной прокуратуре также устанавливают обстоятельства столкновения. Здесь намерены оценить исполнение законодательства о безопасности пассажирских перевозок и требований безопасности. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.