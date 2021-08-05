В Новосибирске заключенного осудили за пропаганду терроризма в колонии

Осужденный, отбывающий наказание в Новосибирской области, приговорен к дополнительному сроку заключения за публичное оправдание и пропаганду терроризма.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления ФСБ по региону, заключенный пытался организовать экстремистскую ячейку в исправительной колонии. Свой первый срок за разбой мужчина получил еще в 2015 году - приговор был вынесен Тимирязевским районным судом Москвы. Отбывать наказание осужденного отправили в новосибирскую исправительную колонию № 2. Как позже установили оперативники ФСБ, он начал активно вести агитацию среди окружения по распространению радикальных исламистских взглядов и призывал при первой возможности выезжать в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях. Кроме того, мужчина открыто одобрял и поддерживал действия террористов.

Ему предъявили обвинение по статье о публичной пропаганде и оправдании террористической деятельности, а 1-ый Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал его виновным.

Фигурант дела выразил раскаяние в содеянном. В итоге ему добавили еще три года лишения свободы. С учетом ранее вынесенного судебного решения и неотбытого срока осужденный проведет в колонии строго режима пять лет.