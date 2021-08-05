В Новосибирской области "борщевой набор" стал доступнее

В Новосибирске продолжаются рейды по мониторингу цен на "борщевой набор". Рабочая группа посетила один из крупных сетевых супермаркетов и Октябрьский рынок. За прошедшую неделю цены на основные овощи снизились на 10-15 процентов.

- Как нам и обещали неделю назад, цены на "борщевой набор" снизились примерно на 10-15 процентов. Это произошло из-за роста объемов поставок овощей из районов Новосибирской области. Неделю назад на Центральном рынке мы покупали морковь за 100 рублей за килограмм, сегодня - за 70. Существенное снижение цен мы можем наблюдать в супермаркетах города. В сравнении с ценами на рынке, супермаркет дает где-то на треть цены ниже. Продавцы обещают дальнейшее снижение цен на основные овощи, так как в данный момент ожидается рост объемов регионального поставщика, - подвела итоги проверки сопредседатель Общероссийского народного фронта в Новосибирской области Наталья Багрова.

Напомним, 19 июля прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов "борщевого набора".

На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведет правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.