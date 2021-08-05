В Новосибирской области запустят криптокабины для оформления загранпаспортов

В правительстве Новосибирской области под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова прошло заседание совета по цифровому развитию региона. Его участники обсудили основные направления цифровой трансформации минэкономразвития.

Стратегия по цифровой трансформации региона должна быть принята до конца августа текущего года. Юрий Петухов, ответственный за это направление в правительстве региона, подчеркнул, что успешность ее реализации - это оценка эффективности работы всего региона на федеральном уровне. Первый вице-губернатор поручил профильным ведомствам максимально ответственно подойди к формированию "дорожной карты".

Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. И.о. министра цифрового развития и связи области Павел Жучков в своем докладе обратил внимание, что наиболее масштабная цифровизация затронула многофункциональные центры (МФЦ). В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, благодаря которым можно оперативно и удобно получить услуги. Только за первые шесть месяцев этого года через МФЦ области оказано более 870 тысяч услуг.

До конца года в МФЦ планируется запустить три программно-технических комплекса "Криптобиокабина", которые предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе биометрических. Комплексы используют для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.

Заместитель министра экономразвития Виталий Шовтак отметил, что в развитии цифровизации региона значительное содействие оказывает интеллектуальный голосовой помощник - робот Николай. Так, за 2021 год робот принял более полумиллиона звонков, поступающих в МФЦ.

В числе других направлений цифровой трансформации сферы экономики - упрощение процедуры работы с документами от заявителей, оптимизация предоставления в МФЦ услуг Росреестра, создание нового туристического портала, разработка 3D-панорамы с основными достопримечательностями региона с использованием VR/AR-технологий и многое другое.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что координация работ по разработке стратегий и достижению цифровой зрелости в Новосибирской области возложена на региональное министерство цифрового развития и связи. В каждом исполнительном органе власти назначен заместитель руководителя, ответственный за цифровую трансформацию отрасли. Они обеспечивают координацию и методическую поддержку по своим отраслевым сегментам. Региональные стратегии цифровой трансформации в здравоохранении, образовании, городской среде, транспорте и логистике, госуправлении будут разработаны до 1 сентября 2021 года - такие целевые ориентиры заложены в "дорожной карте" по подготовке стратегий.