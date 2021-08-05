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05.08.2021 10:01
Рубрика: Власть

В Новосибирской области запустят криптокабины для оформления загранпаспортов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В правительстве Новосибирской области под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова прошло заседание совета по цифровому развитию региона. Его участники обсудили основные направления цифровой трансформации минэкономразвития.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Стратегия по цифровой трансформации региона должна быть принята до конца августа текущего года. Юрий Петухов, ответственный за это направление в правительстве региона, подчеркнул, что успешность ее реализации - это оценка эффективности работы всего региона на федеральном уровне. Первый вице-губернатор поручил профильным ведомствам максимально ответственно подойди к формированию "дорожной карты".

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. И.о. министра цифрового развития и связи области Павел Жучков в своем докладе обратил внимание, что наиболее масштабная цифровизация затронула многофункциональные центры (МФЦ). В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, благодаря которым можно оперативно и удобно получить услуги. Только за первые шесть месяцев этого года через МФЦ области оказано более 870 тысяч услуг.

До конца года в МФЦ планируется запустить три программно-технических комплекса "Криптобиокабина", которые предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе биометрических. Комплексы используют для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.

Заместитель министра экономразвития Виталий Шовтак отметил, что в развитии цифровизации региона значительное содействие оказывает интеллектуальный голосовой помощник - робот Николай. Так, за 2021 год робот принял более полумиллиона звонков, поступающих в МФЦ.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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В числе других направлений цифровой трансформации сферы экономики - упрощение процедуры работы с документами от заявителей, оптимизация предоставления в МФЦ услуг Росреестра, создание нового туристического портала, разработка 3D-панорамы с основными достопримечательностями региона с использованием VR/AR-технологий и многое другое.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что координация работ по разработке стратегий и достижению цифровой зрелости в Новосибирской области возложена на региональное министерство цифрового развития и связи. В каждом исполнительном органе власти назначен заместитель руководителя, ответственный за цифровую трансформацию отрасли. Они обеспечивают координацию и методическую поддержку по своим отраслевым сегментам. Региональные стратегии цифровой трансформации в здравоохранении, образовании, городской среде, транспорте и логистике, госуправлении будут разработаны до 1 сентября 2021 года - такие целевые ориентиры заложены в "дорожной карте" по подготовке стратегий.

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