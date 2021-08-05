В Омске открыли первый за Уралом карбоновый полигон для внедрения технологий по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. В Россию создают сеть таких площадок, которые помогут решать проблему парникового эффекта, а также будут способствовать укреплению экспортного потенциала российского АПК в условиях новых требований Евросоюза.

Проект реализуется при поддержке правительства Омской области. Полигон разместился на территории сада им. Кизюрина в Омском аграрном университете (ОмГАУ). Сотрудничество с учеными предполагает формирование инновационной инфраструктуры для проведения научных исследований в сфере экологии и изменения климата. Создание такой площадки дает возможность в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов.

- Площадка полигона занимает тысячу гектаров, на которых уже высажены перспективные для сельского хозяйства Сибири культуры. Помимо урожайности и устойчивости к природным катаклизмам, ученые будут изучать их влияние на выбросы углекислого газа в атмосферу, учитывать эти свойства в создании новых сортов, - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. - Это необходимо и для того, чтобы уверенно себя чувствовать при сотрудничестве с зарубежными партнерами, внедряющими международные методики оценки выбросов парниковых газов при производстве продукции.

Напомним, что реализация проекта по организации в России карбоновых полигонов началась в феврале этого года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. В качестве пилотных определены семь регионов: Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. Кроме того, полигоны могут быть созданы на базе семи вузов и научных организаций. Как уточнила ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, омский полигон пока не стал официальным участником проекта, руководство университета готовит соответствующую заявку.

В Новосибирске полигон планируют создать на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Как сообщил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин, здесь предполагается пойти дальше и организовать карбоновую ферму, которая будет выпускать углеродные кредиты - сертификаты, дающие право на выброс углекислого газа.

- Мы инициировали такой эксперимент. Надеюсь, в скором времени ферма будет создана, углеродные кредиты выпущены, и это станет существенная добавкой к экономике Новосибирской области, - отметил Дмитрий Чуркин.

Новосибирский углеродный полигон планируется организовать на невозделываемых сельскохозяйственных землях, поросших молодым лесом. По словам ученых, такой лес лучше всего поглощает углеродные выбросы.

Кроме того, площадка поможет наладить систему крупномасштабного мониторинга выбросов парниковых газов. Как подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, для этого нужны новые технологичные решения и разработки по масштабированию их использования. "Это в значительной мере запрос на информационную обеспеченность глобальных систем мониторинга и их международной сертификации", - добавил министр.

Всего Министерство науки и высшего образования РФ планирует создать в регионах России около 50 карбоновых полигонов. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков во время рабочей поездки в Курган. По его словам, в экспертный совет при министерстве поступило уже одиннадцать заявок, и в следующем году в проекте сможет участвовать уже около пятнадцати регионов.

Прямая речь

Александр Мажуга, профессор РАН, доктор химических наук:

Сеть карбоновых полигонов создается для разработки методик, которые помогут измерять опасность экологического следа на территории или в индустрии. Такие объекты появятся повсеместно, поскольку ученым нужны расчеты по всем типам экосистем. На основе поступающих данных из регионов будет создан единый реестр перспективных низкоуглеродных технологий. Наращивание объемов экологически чистого сельхозпроизводства будет зависеть также от совершенствования нормативной правовой базы.