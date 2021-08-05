Зарезавший пять человек в Хакасии отсидел за убийство другой семьи

Житель Хакасии, задержанный сегодня по подозрению в убийстве семьи из пяти человек, - односельчанин жертв. Этот человек недавно освободился из заключения. Он отбывал срок (18 лет) за убийство другой семьи из того же села Джирим - женщины с дочерью.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева.

Напомним, в четверг в одном из домов села Джирим были обнаружены пять тел с колото-резаными ранами. Убитые - хозяйка дома, ее муж, сын, внучка и брат супруга.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. По подозрению в убийстве задержан судимый местный житель.