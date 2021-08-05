Жители Новосибирской области смогут вызвать врача с помощью чат-бота

В Новосибирской области запущен специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования. Цифровой помощник подключен в мессенджере Telegram.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, чат-бот внедрен министерством цифрового развития и связи региона.

Благодаря новому цифровому помощнику, можно в режиме 24/7 получить необходимую информацию буквально за одну-две минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии.

В ведомстве уточнили, что жители региона смогут самостоятельно вызвать врача на дом, записаться к необходимому специалисту на прием или на вакцинацию, уточнить параметры существующей записи, или отменить посещение в медицинское учреждение. Также можно получить консультацию и узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить полис ОМС и так далее.

При обращении к чат-боту соблюдается абсолютная конфиденциальность информации, выполняются протоколы безопасности личных данных. Все общение ведется напрямую через мессенджер по принципу "вопрос-ответ". Преимущество бота в том, что он не отвлекается на разговоры на сторонние темы.

Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Для начала общения нужно лишь написать боту, отправив любое текстовое сообщение.

Начать общение с ботом можно по ссылке: https://t.me/NSO124_bot.

Также ссылка на бот есть на сайте: https://antivirus.nso.ru/.