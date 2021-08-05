Жителя Красноярска приговорили к 12 годам за финансирование террористов

Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Красноярска виновным в помощи террористам Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управления ФСБ по Красноярскому краю.

Установлено, что гражданин, проживая в Красноярске, с марта 2019 года по январь 2020-го помогал упомянутой террористической организации, высылая ее членам деньги. Кроме того, он уговаривал знакомого горожанина примкнуть к этому преступному сообществу. В конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали красноярца в аэропорту при попытке отбыть в Сирию.

Пособник международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) приговорен к 12 годам колонии строгого режима.