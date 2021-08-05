Жителя Приангарья задержали за выстрел в 10-месячного ребенка

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело против 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Мужчина задержан, сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

Как полагают правоохранители, 27 июля в Иркутске произошел конфликт между соседями. Один из них использовал во время ссоры аэрозольный пистолет и выстрелил в сторону оппонентов, проигнорировал присутствие малолетнего. В результате 10-месячный ребенок получил травмы. На левом бедре мальчика зафиксированы ссадины и ушибы.

Сыщики допросили участников инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью ребенка.