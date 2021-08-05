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05.08.2021 18:03
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье за миллионную взятку арестовали двоих наркополицейских

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Промышленный районный суд Ставрополя вынес решение о заключении под стражу двоих сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Ставрополья. Они оба и еще один их коллега подозреваются в получении взятки в миллион рублей. Взамен полицейские обещали не открывать дело о сбыте наркотиков в крупном размере против жителя Пензы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

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- По данным следствия, в октябре 2020 года сотрудники полиции получили от жителя города Пензы взятку в размере одного миллиона рублей за не регистрацию и не проведение проверки выявленного преступления по факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, - говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства.

Третий подозреваемый также задержан, в суде уже рассматривают ходатайство о его аресте. Против полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки.

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