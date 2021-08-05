"Россети Северный Кавказ" рассказали о смене поставщика электроэнергии в КЧР и КБР

Сегодня в Черкесске и Нальчике состоялись пресс-конференции по вопросам перехода функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии к ПАО "Россети Северный Кавказ". Спикерами пресс-конференции выступили представители руководства региональных подразделений компании и органов власти регионов.

Участники сообщили журналистам, что смена поставщика энергоресурса не несет рисков для потребителей и не повлечет за собой изменений условий приобретения электроэнергии, не скажется на тарифе.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику электроэнергии с первого августа 2021 года осуществлен автоматически, так как с этой категорией потребителей действует публичный договор, отметили спикеры. Пункты приема платежей и способы оплаты для населения остаются прежними, не меняются также номера лицевых счетов абонентов. Юридическим же лицам необходимо перезаключить договоры энергоснабжения в течение двух месяцев - до конца сентября 2021 года.

Энергокомпанией в короткие сроки уже проведена масштабная работа по заключению с потребителями - юридическими лицами новых договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии. В содержании договоров изменилось только наименование гарантирующего поставщика энергоресурса и реквизиты для оплаты. На сегодняшний день новые договоры с "Россети Северный Кавказ" уже заключили более 90 % от общего количества потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживаемых энергокомпанией.

Платежи за энергоресурс, потребленный с первого августа текущего года, жителям можно будет производить любым удобным способом: как очно в кассах центров обслуживания клиентов и абонентских отделов энергосбытовых отделений, так и с помощью электронных сервисов - через "Личный кабинет" на сайте "Россети Северный Кавказ", ГИС ЖКХ, сервиса Сбербанк-онлайн.

Задолженность, образовавшуюся до 31 июля 2021 года, потребители должны будут оплачивать на счета прежнего гарантирующего поставщика - "АО "Карачаево-Черкесскэнерго" и АО "Каббалкэнерго". Для погашения долгов жителям необходимо обращаться в кассы очного обслуживания потребителей

"Обеспечение региона надежным и бесперебойным электроснабжением - это дело государственной важности. ПАО "Россети Северный Кавказ" сделало все возможное для того, чтобы переход функции гарантирующего поставщика электроэнергии состоялся "бесшовно", то есть безболезненно для потребителей. А задача жителей - своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, потому что в условиях низкой платежной дисциплины энергосистема становится очень уязвимой", - подытожил первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"