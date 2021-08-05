"Россети Северный Кавказ" рассказали о смене поставщика электроэнергии в КЧР и КБР

Новости

Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов 17:26
Рафик Загрутдинов: Реновация пришла в Северное Измайлово 17:23
В МИД РФ указали на ошибочную оценку Байденом экономики России 17:19
Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль 17:06
Самого дорогого барашка в Ирландии продали на аукционе за 44 тысячи евро 17:06
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири 17:00
Шойгу: Военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии будут защищать рубежи ОДКБ 16:58
В Казани пациент наркодиспансера ранил охранника ложкой 16:48
"Спартак" принял отставку Попова с должности спортивного директора 16:47
В Перми 150 сотрудников Xsolla уволили за "невовлеченность в работу" 16:43
Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове 16:42
Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть 16:40
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты 16:39
Жена госпитализированного с COVID Стеклова рассказала о кашле с кровью 16:39
В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики 16:30
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви 16:29
Олимпийские чемпионы из Петербурга получат по пять млн рублей 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 17:57

"Россети Северный Кавказ" рассказали о смене поставщика электроэнергии в КЧР и КБР

Сегодня в Черкесске и Нальчике состоялись пресс-конференции по вопросам перехода функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии к ПАО "Россети Северный Кавказ". Спикерами пресс-конференции выступили представители руководства региональных подразделений компании и органов власти регионов.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Участники сообщили журналистам, что смена поставщика энергоресурса не несет рисков для потребителей и не повлечет за собой изменений условий приобретения электроэнергии, не скажется на тарифе.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику электроэнергии с первого августа 2021 года осуществлен автоматически, так как с этой категорией потребителей действует публичный договор, отметили спикеры. Пункты приема платежей и способы оплаты для населения остаются прежними, не меняются также номера лицевых счетов абонентов. Юридическим же лицам необходимо перезаключить договоры энергоснабжения в течение двух месяцев - до конца сентября 2021 года.

Энергокомпанией в короткие сроки уже проведена масштабная работа по заключению с потребителями - юридическими лицами новых договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии. В содержании договоров изменилось только наименование гарантирующего поставщика энергоресурса и реквизиты для оплаты. На сегодняшний день новые договоры с "Россети Северный Кавказ" уже заключили более 90 % от общего количества потребителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживаемых энергокомпанией.

Платежи за энергоресурс, потребленный с первого августа текущего года, жителям можно будет производить любым удобным способом: как очно в кассах центров обслуживания клиентов и абонентских отделов энергосбытовых отделений, так и с помощью электронных сервисов - через "Личный кабинет" на сайте "Россети Северный Кавказ", ГИС ЖКХ, сервиса Сбербанк-онлайн.

Задолженность, образовавшуюся до 31 июля 2021 года, потребители должны будут оплачивать на счета прежнего гарантирующего поставщика - "АО "Карачаево-Черкесскэнерго" и АО "Каббалкэнерго". Для погашения долгов жителям необходимо обращаться в кассы очного обслуживания потребителей

"Обеспечение региона надежным и бесперебойным электроснабжением - это дело государственной важности. ПАО "Россети Северный Кавказ" сделало все возможное для того, чтобы переход функции гарантирующего поставщика электроэнергии состоялся "бесшовно", то есть безболезненно для потребителей. А задача жителей - своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, потому что в условиях низкой платежной дисциплины энергосистема становится очень уязвимой", - подытожил первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
В Москве горит Киевский вокзал