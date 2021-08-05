В Северной Осетии в результате камнепада погибла альпинистка

В Алагирском районе Северной Осетии в результате неожиданно сошедшего камнепада погибла 33-летняя альпинистка из Томска. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по республике Юлия Старченко.

По данным экстренной службы, альпинистская группа, в составе которой шла женщина, совершала восхождение на перевале Сталь Южный в Алагирском районе республики. Но в результате камнепада альпинистка получила сильную черепно-мозговую травму и скончалась еще до прибытия медиков.

К месту происшествия были направлены спасатели СОПСО МЧС России - пять человек и две единицы техники, а также вертолет. Однако по прибытии они смогли лишь констатировать смерть женщины.

"Тело альпинистки было эвакуировано на вертолете и передано сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии.