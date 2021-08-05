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05.08.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

Петербургские дети на качелях на фоне пожара стали героями соцсетей

Текст: Вера Черенева

В соцсетях активно обсуждают видеоролик с двумя детьми из Петербурга, которые невозмутимо катаются на качелях, в то время как в нескольких метрах от них горит дом и пламя вырывается из окон. Как сообщает РИА Новости, автор видео Артем Яковлев снял ролик, вспомнив знаменитый мем о девочке-катастрофе, улыбающейся на фоне пожара.

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Горел дом № 172 по проспекту Стачек, он давно расселен, когда-то там было общежитие. Внутри здания загорелся мусор, пожар тушили 16 человек. Никто не пострадал.

Артем работает неподалеку и когда увидел пожар, то решил снять видео. При выборе ракурса молодой человек заметил, что на детской площадке как ни в чем не бывало, на качелях качаются дети, рядом стоят взрослые. Артем вспомнил мем и снял видео.

Ролик он отправил в группу "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте", где очевидцы публикуют видео с городских происшествий.

Видео быстро разошлось по соцсетям. Ролик выкладывают в группах и обсуждают в новостях, пользователи поражаются выдержке детей и резюмируют: детство слишком скоротечно, чтобы отвлекаться от качелей.

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