Синодальная библиотека подарила Старой Руссе более 100 книг

Синодальная библиотека Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха Алексия II подарила Старой Руссе более 100 книг.

Литература поступит в Старорусскую городскую библиотеку имени Ф.М. Достоевского в рамках благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок", инициаторами которой в 2018 году стали "Российская газета" и газета "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

С просьбой помочь в пополнении фондов православной литературой в Синодальную библиотеку обратилась главный редактор новгородского областного культурно-просветительского журнала "РуссаГРАД" Елена Николаева, одна из участниц благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок".

Директор синодальной библиотеки Московского патриархата протоиерей Александр Троицкий охотно откликнулся на просьбу поддержать Старорусскую библиотеку:

- В Синодальной библиотеке - довольно много дублетных экземпляров книг и журналов, как церковных, так и светских. Среди них есть и труднодоступные зарубежные издания на русском языке, и отечественные издания 1990-2000-х годов. Так что с удовольствием отберём и отправим в Старую Руссу пару коробок с книгами.

Коробок получилось шесть, в каждой - по 15-20 книг. Отбирали их в Москве вдумчиво и кропотливо. В числе подаренных книг - сочинения священника Павла Флоренского под редакцией игумена Андроника (А. С. Трубачева); сборник "Учись растить в себе любовь" с лекциями-беседами и интервью опытного духовника и одного из старейших пастырей Церкви протоиерея Валериана Кречетова; сборник "Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письменности" с текстами житий и чудес святого Николая по рукописям XV-XVII веков; учебное пособие С. Дивногорцевой "Основы православной педагогической культуры"; сборник рассказов "Отец Арсений" - жизнеописание иеромонаха и священника Арсения (Петра Стрельцова), известное в церковном "самиздате" с 1975 года; киносценарий "Флавиан. Исповедь случайного попутчика" выдающегося православного публициста, писателя и миссионера протоиерея Александра Торика и многие другие.

Отец Александр предложил: если каких-то экземпляров изданий для старорусской библиотеки окажется много - можно будет поделиться с коллегами из других библиотек региона. Он признался: получив письмо из Старой Руссы, искренне обрадовался тому, насколько серьёзно там относятся к комплектованию своих фондов и умеют привлекать внимание благотворителей. Александр Николаевич добавил, что в Синодальной библиотеке ещё есть книги для Старой Руссы, а сам он готов продолжить сотрудничество в вопросах просвещения.

С доставкой посылки из столицы в Старую Руссу помогли сотрудники Дирекции региональной сети "Российской газеты". В ближайшее время книги приедут в Старую Руссу, где на каждый экземпляр полученного в дар издания старорусские библиотекари поставят экслибрис благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок".

Кстати, количество книг, которые поступили в ходе акции за три неполных года, уже приближается к тысяче экземпляров. Такой бесценный багаж позволяет сотрудникам библиотеки организовывать выставки, литературные вечера, презентации и "читальные залы на природе" по самым разным актуальным темам литературы, искусства, истории, науки и современного общества.